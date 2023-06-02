Вночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар

У повітряному просторі над Києвом і областю силами і засобами ППО знищено понад 30 повітряних цілей різного типу.

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Вночі 2 червня РФ завдала ракетного і дронового удару по Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот Міноборони рф, УНІАН

У ніч на п'ятницю, 2 червня, російські окупанти атакували Київ дронами і крилатими ракетами. За останні 6 днів це був вже шостий повітряний удар по місту. За попередньою інформацією, у повітряному просторі над столицею силами та засобами ППО знищено понад 30 повітряних цілей різного типу. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю (...) І кожен раз ворог міняв зброю. Після балістичних ракет напередодні, цього разу атака була комбінованою-дронами і крилатими ракетами одночасно", - йдеться у повідомленні КМВА в Telegram.

Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно за різними напрямками Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".

"Але наша ППО - просто титани! За попередньою інформацією, в повітряному просторі над Києвом і навколо Києва силами і засобами протиповітряної оборони були виявлені та знищені більше 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет і БпЛА незабаром повідомлять повітряні сили)! Інформація про руйнування і постраждалих відсутня", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в КМВА уточнили, що на проїжджій частині в Дарницькому районі були виявлені уламки збитої повітряної цілі зі слідами горіння. Оперативна служба працює на місці. На даний момент даних про жертви і руйнування немає. Інформація уточнюється.

"Після перевірки інформація щодо уламків не підтвердилася", - додали в КМВА.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі РФ запустила по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів Shahed.

"У цю ніч ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) і 18 іранських ударних БПЛА Shahed – всі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу в Facebook.

Ракетний удар по Києву 1 травня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, зокрема 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився в поліклініці і не пускав людей в укриття. Про стан сп'яніння у охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві жителі розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

Дивіться відео Главреда про обстріл Києва в ніч на 1 червня:

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