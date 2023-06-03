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Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є люди

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 22:04 оновлено 3 червня, 22:56
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За попередніми даними, серед постраждалих є 6-річна дитина.
вибух у Дніпрі
Під Дніпром в результаті прильоту під завалами знаходяться люди / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти ввечері обстріляли Дніпропетровщину. Ворог вдарив по житловому 2-поверховому будинку у Підгородненській громаді Дніпровського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Сергій Лисак.

В результаті "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Станом на 22:40 кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них троє дітей – хлопчики 6, 11 та 15 років. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиті місця.

відео дня

З-під завалів вдалося дістати чоловіка.

вибух у Дніпропетровській області
Під Дніпром в результаті прильоту під завалами знаходяться люди / фото : t.me/dnipropetrovskaODA

На місці "прильоту" спалахнули дві пожежі.

Дивіться відео з місця вибуху на Дніпропетровщині:

взрыв в Днепропетровской области
Під Дніпром в результаті прильоту під завалами знаходяться люди / фото: скріншот

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що у ніч на 26 травня окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

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