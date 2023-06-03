Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є люди

Російські окупанти ввечері обстріляли Дніпропетровщину. Ворог вдарив по житловому 2-поверховому будинку у Підгородненській громаді Дніпровського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Сергій Лисак.
В результаті "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.
Станом на 22:40 кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них троє дітей – хлопчики 6, 11 та 15 років. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиті місця.
З-під завалів вдалося дістати чоловіка.
На місці "прильоту" спалахнули дві пожежі.
Дивіться відео з місця вибуху на Дніпропетровщині:
Ракетна атака по Україні
Нагадаємо, що у ніч на 26 травня окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.
Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.
РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.
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