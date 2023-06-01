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"Не варто чекати зменшення ударів": Коваленко розповів, що задумали росіяни

Аліна Дембіцька
1 червня 2023, 03:00
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Росіяни і надалі будуть здійснювати переважно нічні атаки, підкреслив експерт.
Ракета, российский корабль, Александр Коваленко
Коваленко розповів про ракетний терор росіян / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Упродовж останнього місяця російські загарбники влаштовували саме нічні масовані атаки. Проте 29 травня окупанти вперше за довгий час здійснили денну атаку української столиці. В інтерв'ю Главреду блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, як найближчим часом може діяти країна-агресорка Росія.

"Це і надалі будуть переважно нічні атаки, але те, що ми спостерігали 29 травня, можна вважати реакцією на їхню дорозвідку. Бо росіяни, не варто виключати, намагалися завдати ударів, де міг би розміщуватися ЗРК Patriot", - зазначив Коваленко.

За його словами, в РФ свідомо пішли на такий крок – завдання ударів балістичними ракетами, допоки система не змінила свого розташування.

"При чому, на жаль, не варто чекати зменшення ударів після початку контрнаступу ЗСУ, оскільки він не матиме впливу на завдання таких ударів", - підкреслив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний терор росіян

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Близько 11-ї години ранку в Києві знову прогриміли потужні вибухи. Сили оборони знищили 11 балістичних ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К", якими російські окупанти атакували Київщину.

У ніч на 30 травня російські окупанти також атакували Київ з повітря. Це була вже сімнадцята атака з початку травня. В цілому з півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збито на підступах до Києва.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що атаками на Київ РФ знижує свою здатність стримати контрнаступ ЗСУ. "Але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії істотно стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - пишуть експерти.

Дивіться відео про те, як ЗСУ успішно відбили балістичну атаку росіян:

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