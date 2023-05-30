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Нічна атака дронів на Київ 30 травня: загинула жінка, 13 людей поранено

Анна Ярославська
30 травня 2023, 10:59 оновлено 30 травня, 11:03
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У столиці України поранено дев'ятеро осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян.
Атака дронів на Київ 30 травня
Внаслідок атаки дронів на Київ 30 травня є жертва і постраждалі / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

У ніч на 30 травня російські окупанти втретє за добу атакували з повітря столицю України. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 13 - отримали поранення.

Як повідомили у Нацполіції, в Києві поранено дев'ятеро осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян.

Також пошкоджено 16 об'єктів — цивільні авто, споруди та житлові будинки.

відео дня

На місці працюють поліцейські та екстрені служби.

  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА
  • Нічна атака дронів на Київ
    Нічна атака дронів на Київ Фото t.me/andrii_nebytov, t.me/UA_National_Police, КМВА

Нічна атака дронів на Україну

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збито на підступах до Києва.

У КМВА повідомили, що вналідок падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло загоряння на останніх двох поверхах. Зруйновано перекриття між поверхами.

У Печерському районі уламки пошкодили автомобілі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджені припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону. У Подільському районі - на нежитлову забудову, у Святошинському - на територію одного з підприємств.

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