ЗРК Patriot збив Іскандери РФ: Ігнат розкрив деталі ракетного удару по Києву

Окупанти РФ завдають комбінованих ударів, наголосив речник Командування Повітряних сил.

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Юрій Гнат розповів про роботу ЗРК Patriot / Фото: facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Під час повітряної тривоги у Києві в понеділок, 29 травня, працював американський ЗРК Patriot, повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, якщо в столиці збили російські ракети "Іскандер-М", то можна говорити про те, що за цими балістичними цілями працював комплекс Patriot. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, всі маршрути окупантам давно відомі, тому вони хочуть ускладнити роботу українського ППО. В даний час загарбники почали активно використовувати керовані авіабомби і С-300.

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"Це все тому, що є дефіцит озброєння, яке, зокрема, вони пустили сьогодні вночі по Україні. Це крилаті ракети, далекобійні, високоточна зброя, балістичні ракети – у них цього мало", – зазначив Гнат.

Водночас росіяни завдають комбінованих ударів. Однак залишається питання в тому, скільки вони можуть собі дозволити застосовувати дефіцитне озброєння.

Ігнат також додав, що українська ППО працює злагоджено і ефективно.

Ракетні обстріли України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах України. 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

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