Ракетний удар по Дніпру: відома доля трьох зниклих безвісти людей

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв ракетної атаки РФ по лікарні зросла до чотирьох.

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Окупанти вдарили ракетою по лікарні у Дніпрі 26 травня / Фото : t.me/dnipropetrovskaODA

Три людини, які вважалися зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по Дніпру 26 травня, загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сумна новина. Стала відома доля трьох осіб, зниклих безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Є результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - написав Лисак у Telegram.

Серед жертв: 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медзакладу та 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

"Загалом, атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Ракетна атака на Дніпро

26 травня окупанти вдарили ракетою по лікарні у Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

27 травня на місці ракетного удару по лікарні Дніпра завершилися пошукові роботи.

Повідомлялося, що постраждали 32 людини, 13 - в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані.

Три людини, які могли бути в будівлі в момент "прильоту", вважалися зниклими безвісти. Рятувальники виявили під завалами фрагменти тіл.

Дивіться відео, як росіяни ракетами обстріляли лікарню в Дніпрі:

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