Вночі окупанти атакували Київ крилатими ракетами, лунали вибухи: що відомо

Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

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Окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку російських окупантів. У Києві прогриміли вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Вибухи в Києві

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Києву - він став уже тринадцятим з початку травня. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. За попередніми даними, удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

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"Всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені (...) Постраждалі та руйнування в Києві не зафіксовані", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торгово-розважальних центрів.

Обійшлося без загоряння і критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали прямо на територію ТРЦ.

За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Вибухи в Дніпрі

Рано вранці 26 травня вибухи пролунали і в Дніпрі. Мер міста Борис Філатов закликав нічого не знімати та не викладати в мережу.

Голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомляв про ракетну загрозу для Кривого Рогу.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 25 травня російські окупанти в 12-й раз з початку місяця атакували столицю України з повітря. Вони намагалися вдарити по Києву дронами-каміказде типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Повітряна тривога тривала понад три години.

20 травня в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed. У місті пролунала серія гучних вибухів, в результаті падіння уламків БПЛА були руйнування. Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. При цьому інформації про постраждалих не надходило, розповіли в КМВА.

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