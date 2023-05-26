Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі: одна людина загинула, 15 - поранено

На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

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Ракетний удар по Дніпру окупанти завдали вранці 26 травня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вранці в п'ятницю, 26 травня, в Дніпрі пролунав сильний вибух. Після цього була оголошена повітряна тривога.

Як пише Telegram-канал Дніпро оперативний, вибух прогримів близько 10:30. В одному з районів міста після вибуху видно задимлення.

За даними каналу, на місці виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги.

За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

Над Дніпром підіймається дим / Фото t.me/dnepr_operativ

Глава Днепроптровской ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив, що окупанти влучили у медустанову. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Ракетний удар по Дніпру прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на даний момент відомо, що одна людина загинула і 15 поранено.

"Російські терористи ще раз підтверджують свій статус борців з усім гуманним і чесним. Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі. Наразі одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучено всі необхідні служби. Вічна пам'ять загиблому. та рідним", - написав глава держави в Telegram.

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру / скріншот

Зеленський також опублікував кадри наслідків ракетного удару по Дніпру вранці 26 травня:

Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетного РФ удару дві будівлі зайнялися. В цілому, вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці "прильоту" працюють всі служби.

"1 загиблий. 15 поранені. Порятунок постраждалих триває. Це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру", - написав Лисак у Telegram.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Окупанти влучили у медзаклад / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За даними Лисака, серед поранених у Дніпрі – двоє дітей.

"Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – "важкі", - додав він.

Дивіться відео - РФ завдала ракетного удару по лікарні у Дніпрі:

Нагадаємо, минулої ночі місто пережило ракетну і лронову атаку з боку країни-агресора.

Повітряна атака на Україну

Під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, удар по Києву став вже тринадцятим з початку травня. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Голова Дніпроптрівської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Є пошкодження приватних будинків, понівечена заправка, є руйнування й на транспортному підприємстві.

За даними Повітряних сил, минулої ночі всього зафіксовані пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона з боку окупантів по території України.

Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 23 ударні дрони "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

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