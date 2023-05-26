У Мережі звинуватили блогерку в наведенні російських ракет на Дніпро

Скандально відома блогерка Анна Алхім виклала інформацію про лікарні в Дніпрі, після чого по одній з них було завдано ракетного удару росіянами.

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Анна Алхім і ракетний удар по Дніпру / колаж Главред, фото Telegram с. Лисака, Instagram

В Мережі ракетний удар по лікарні в Дніпрі пов'язали з недавнім повідомленням скандальної української блогерки Анни Алхім.

Буквально напередодні вона опублікувала пост на своїй сторінці Instagram, де писала, що в лікарнях №6 і №9 міста Дніпро багато поранених бійців і офіцерів ЗСУ. І закликала фоловерів допомогти їм.

Як припустили користувачі українського сегменту мережі, саме таким чином вона мимоволі стала навідницею для ракет російських окупантів.

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До слова, ще в 2019 році Алхім потрапила в базу проекту "Миротворець". Її звинуватили в "запереченні російської агресії, антиукраїнській пропаганді та участі в актах гуманітарної агресії проти України". Все сталося, після того, як блогер сказала "Так" у відповідь на питання фоловера" Путін красунчик?".

Повітряна атака на Україну

Під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетної атаки російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи.

Голова Дніпроптрівської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Є пошкодження приватних будинків, понівечена заправка, є руйнування і на транспортному підприємстві.

За даними Повітряних сил, минулої ночі всього зафіксовані пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона з боку окупантів по території України.

Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 23 ударні дрони "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Ракетний удар по Дніпру прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на даний момент відомо, що одна людина загинула і 15 - поранені.

"Російські терористи ще раз підтверджують свій статус борців з усім гуманним і чесним. Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі. На даний момент одна людина загинула і 15 поранені. На місці йде ліквідація наслідків обстрілу і порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна пам'ять загиблому і рідним", - написав глава держави.

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