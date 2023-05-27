Ракетна атака на Дніпро: загинуло двоє людей та понад 30 постраждалих

На місці ракетного удару по лікарні Дніпра, якого країна-агресор Росія завдала 26 травня, завершились пошукові роботи.
"Постраждали 32 особи, 13 - в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані. Двоє людей загинуло, - про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Троє людей, які могли бути в будівлі в момент "прильоту", залишаються зниклими безвісти. Втім, рятувальники виявили під завалами фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти, додав голова ОВА.
"Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено",- повідомили в ДСНС.
"Скільки життів вже спаплюжила кривава агресія "сусідів". Вони не зупиняються ні перед чим. Щодень продовжують чинити свої злочини проти мирних мешканців", - наголосив Лисак.
Дивіться відео, як росіяни ракетами обстріляли лікарню у Дніпрі:
Ракетна атака по Україні
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.
Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.
РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.
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