Ракетна атака на Дніпро: загинуло двоє людей та понад 30 постраждалих

Атака країни-окупанта Росії забрала життя щонайменше двох людей у Дніпрі.

https://glavred.net/ukraine/raketna-ataka-na-dnipro-zaginulo-dvoye-lyudey-ta-ponad-30-postrazhdalih-10473436.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На місці ракетного удару по лікарні Дніпра, якого країна-агресор Росія завдала 26 травня, завершились пошукові роботи.

"Постраждали 32 особи, 13 - в лікарні. П'ятеро перебувають у важкому стані. Двоє людей загинуло, - про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Троє людей, які могли бути в будівлі в момент "прильоту", залишаються зниклими безвісти. Втім, рятувальники виявили під завалами фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти, додав голова ОВА.

"Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено",- повідомили в ДСНС.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи / фото: t.me/dsns_telegram

"Скільки життів вже спаплюжила кривава агресія "сусідів". Вони не зупиняються ні перед чим. Щодень продовжують чинити свої злочини проти мирних мешканців", - наголосив Лисак.

Дивіться відео, як росіяни ракетами обстріляли лікарню у Дніпрі:

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

Більше цікавих новин: