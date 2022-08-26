"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППО

Володимир Зеленський у розмові з Джо Байденом висловив окрему вдячність за ППО. Один взвод NASAMS зможе закрити від ракет таке велике місто, як Київ.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.
Зеленський назвав розмову з Байденом "конструктивною, позитивною, досить тривалою та результативною".
"Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану президенту і народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу і за відчутне лідерство в макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три - для оборонної допомоги, три - для фінансової через систему Світового банку", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні пізно ввечері 25 серпня.
"Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подолано, коли Україна отримає протиповітряні системи", - додав президент.
Як повідомляв Главред, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.
Україна отримає ЗРК упродовж декількох місяців, заявляв заступник голови Пентагону Колін Каль. За його словами, до цього моменту США повинні поставити і ракети до сучасних комплексів ППО.
Що відомо про ЗРК NASAMS
NASAMS - це зенітно-ракетний комплекс середнього і дальнього радіусу дії, що здатний виконувати функції з протиповітряної оборони. Система може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники і ракети. Це одна з найсучасніших і найефективніших систем на міжнародному ринку озброєння.
ЗРК NASAMS стоять на озброєнні Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Австралії та ще трьох країн світу.
NASAMS був розроблений в 90-х роках норвезькою компанією Kongsberg разом з американською Raytheon. В якості бойових снарядів використовуються ракети класу "повітря-повітря" AIM – 120 AMRAAM - такі снаряди стоять практично на всіх винищувачах країн-членів НАТО. Тобто спочатку ракети були призначені для повітряних боїв.
При пуску із землі максимальна дальність становить від 20 до 40 км, а по висоті – близько 20 км. Для порівняння: у ЗРК "Бук", що стоїть на озброєнні української армії, ці параметри до 32 км і 22 км відповідно. Іншими словами, один взвод може прикривати, наприклад, таке велике місто як Київ.
Цей ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі.
Як зазначає історик і військовий експерт Кріс Оуен, головна особливість цієї техніки в тому, що комплекс повністю об'єднаний в мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення противника на ціль.
Військовий експерт навів приклад: коли канадські F-18 зіткнулися з NASAMS на навчаннях 1999 року, вони не змогли знайти жодної з батарей.
"Сумніваюся, що у Росії вийде краще", – зазначив Оуен.
Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.
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