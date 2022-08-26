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"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППО

26 серпня 2022, 09:22

Володимир Зеленський у розмові з Джо Байденом висловив окрему вдячність за ППО. Один взвод NASAMS зможе закрити від ракет таке велике місто, як Київ.

ЗРК, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за новий пакет військової допомоги для України/ Фото ОП, Twitter

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

Зеленський назвав розмову з Байденом "конструктивною, позитивною, досить тривалою та результативною".

"Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану президенту і народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу і за відчутне лідерство в макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три - для оборонної допомоги, три - для фінансової через систему Світового банку", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні пізно ввечері 25 серпня.

"Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подолано, коли Україна отримає протиповітряні системи", - додав президент.

Як повідомляв Главред, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Україна отримає ЗРК упродовж декількох місяців, заявляв заступник голови Пентагону Колін Каль. За його словами, до цього моменту США повинні поставити і ракети до сучасних комплексів ППО.

Що відомо про ЗРК NASAMS

NASAMS - це зенітно-ракетний комплекс середнього і дальнього радіусу дії, що здатний виконувати функції з протиповітряної оборони. Система може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники і ракети. Це одна з найсучасніших і найефективніших систем на міжнародному ринку озброєння.

ЗРК NASAMS стоять на озброєнні Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Австралії та ще трьох країн світу.

NASAMS
Система NASAMS може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники і ракети / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

NASAMS був розроблений в 90-х роках норвезькою компанією Kongsberg разом з американською Raytheon. В якості бойових снарядів використовуються ракети класу "повітря-повітря" AIM – 120 AMRAAM - такі снаряди стоять практично на всіх винищувачах країн-членів НАТО. Тобто спочатку ракети були призначені для повітряних боїв.

При пуску із землі максимальна дальність становить від 20 до 40 км, а по висоті – близько 20 км. Для порівняння: у ЗРК "Бук", що стоїть на озброєнні української армії, ці параметри до 32 км і 22 км відповідно. Іншими словами, один взвод може прикривати, наприклад, таке велике місто як Київ.

Цей ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі.

Як зазначає історик і військовий експерт Кріс Оуен, головна особливість цієї техніки в тому, що комплекс повністю об'єднаний в мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення противника на ціль.

Військовий експерт навів приклад: коли канадські F-18 зіткнулися з NASAMS на навчаннях 1999 року, вони не змогли знайти жодної з батарей.

"Сумніваюся, що у Росії вийде краще", – зазначив Оуен.

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

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ПВО Володимир Зеленський військова допомога Джо Байден постачання зброї новини України
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