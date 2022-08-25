Батарея ППО, броньовані авто і боєприпаси: Україна отримала потужну військову допомогу від Іспанії

Україна отримала потужну військову допомогу від Іспанії/ Reuters, Олексій Резніков

Іспанія передала Україні додаткову військову допомогу, до якої входять ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.

У Міноборони Іспанії оголосили про надання такої допомоги 24 серпня. Відомо, що бронетехніка та боєприпаси уже надійшли у розпорядження України. Про це повідомляє газета El Pais.

До пакета військової допомоги увійшли:

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повна батарея протиповітряної оборони,

близько 20 броньованих автомобілів,

75 палет із боєприпасами для польової артилерії,

1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.

Проте на цьому іспанська влада не хоче зупинятися. Планується поставка наступної військової допомоги, у яку входитиме одяг для українських військовослужбовців на холодний період. Це буде, зокрема:

30 тисяч одиниць військової форми для зими,

15,6 тисячі курток,

15 тисяч костюмів,

кілька тисяч одиниць додаткового одягу.

Зазначається, що відвантаження згаданого одягу для військових планується на вересень цього року.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев наголошує, що вже попередив уряд цієї держави, яка саме зброя найбільше потрібна зараз для України, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками. Серед такої зброї 155-міліметрові гаубиці та 122-міліметрові міномети.

Військова допомога Україні від інших держав

Раніше повідомлялося, що Норвегія і Велика Британія спільно передадуть Україні мікродрони Black Hornet на суму до 90 мільйонів норвезьких крон (9,1 мільйона доларів). Такі розвідувальні мінідрони, які важать всього 32 грами, дають військовим великі можливості.

Нагадаємо, уряд Туреччини передав Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi, які мають протимінний захист. Такі авто мають стандартну і додаткову броню, вони добре захищають від стрілецького озброєння та мінної загрози.

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