Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ - Шольц

Олаф Шольц / Фото Reuters

Німеччина не збирається постачати Україні зброю, за допомогою якої можна обстрілювати територію Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час "Діалогу з громадянами" в Магдебурзі.

За його словами, Берлін не має наміру відступати від цього принципу і буде спостерігати за діями інших західних партнерів, пише Укрінформ..

"Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб був збережений суверенітет і територіальна цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не постачатиме зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", – сказав Шольц.

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Він підкреслив, що Німеччина ніколи не робитиме односторонніх кроків, завжди буде орієнтуватися на те, що роблять союзники, і буде діяти "виважено і обережно". За його словами, це робиться для того, щоби війна між Україною та Росією не переросла у "зовсім іншу війну".

Канцлер Німеччини не підтримав ініціативу заборонити видачу росіянам туристичних віз. За словами Шольца, "це війна Путіна", а щодо всіх росіян "не потрібно робити такого узагальнення".

Водночас німецький лідер висловив переконання, що Путін вважає демократію і свободу "заразним вірусом", який дуже небезпечний для нього. Для нормалізації відносин потрібно, щоби російська влада визнала, що вони не мають права нав'язувати свою волю, свій "мир" Україні.

Нагадаємо, 11 серпня в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поставки зброї з Німеччини в Україну перебувають "на межі", оскільки у самого Берліна нібито погано забезпечена армія. За її словами, в Німеччині - дефіцит власних запасів зброї.

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