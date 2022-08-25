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Байден терміново зателефонував Зеленському: перші подробиці

25 серпня 2022, 20:09

За словами Зеленського, він провів прекрасну розмову з президентом США Джо Байденом.

Зеленський Байден
Зеленський, Байден / Офіс президента, Reuters

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 25 серпня провели важливу телефонну розмову.

До цього часу лідери двох держав проводили телефонну розмову 15 червня.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter, "провів прекрасну розмову з президентом США Джо Байденом."

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"Подякував за непохитну підтримку США українського народу - у сфері безпеки і фінансів. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором і важливість притягнення Росії до відповідальності за військові злочини", - написав він.

Теми розмови Зеленського та Байдена

Напередодні стало відомо, що Білий дім має інформацію про те, що РФ може провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів. Про це нібито хоче розповісти Байден Володимиру Зеленському.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво заявляти про нібито "згоду українців приєднатися до РФ".

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

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