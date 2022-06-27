УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відстежує до 72 цілей та випускає 54 ракети за 12 секунд: що відомо про систему ППО NASAMS

27 червня 2022, 12:10

Норвезька ракетна система NASAMS може опинитися на озброєнні України та істотно посилити оборону нашої країни. Її складно виявити і вивести з ладу.

NASAMS
Україна може отримати ракетну систему NASAMS / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Норвезька установка протиракетної оборони середньої та великої дальності NASAMS, яка може опинитися на озброєнні України, серйозно посилить оборону нашої країни. Ця ракетна система істотно відрізняється від застарілих зенітних ракетних комплексів. Про її особливості розповів історик і військовий експерт Кріс Оуен.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air missile System) поєднує в собі пускові установки і системи управління норвезького виробництва з американськими вдосконаленими ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM). Цей ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі, пише Оуен в Twitter.

Система ППО NASAMS - основні характеристики

NASAMS об'єднує радари MPQ-64 Sentinel і ракети AMRAAM з норвезькою системою управління боєм під назвою Fire Distribution Center (FDC). Ефективна дальність стрільби становить близько 25 км на висоті від 300 м до 16 км, а заявлена ймовірність попадання становить 85%.

Батарея NASAMS складається з:

  • трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54);
  • трьох радарів MPQ-64F;
  • одного центру управління вогнем;
  • однієї машини з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення);
  • однієї машини тактичного управління.
false
Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Оуен пояснив, що головна особливість цієї техніки в тому, що комплекс повністю об'єднаний в мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення противника на ціль.

Військовий експерт навів приклад: коли канадські F-18 зіткнулися з NASAMS на навчаннях 1999 року, вони не змогли знайти жодної з батарей.

"Сумніваюся, що у Росії вийде краще", – зазначив Оуен.

false
Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Ключові особливості NASAMS

  • Кожен з радарів здатний замінити інші.
  • Центр управління вогнем може отримувати цілевказівки зі штабу і видавати дані на окремі пускові установки.
  • Всі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях упродовж 12 секунд.
  • При пошкодженні однієї частини системи інші продовжать роботу і ворогові буде дуже складно вивести комплекс з ладу.
false
Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Зазначається також, радіус дії NASAMS менше, ніж у більш відомого MIM-104 Patriot (25 км проти 90-160 км), тобто для покриття тієї ж площі буде потрібно більше батарей.

"Залишається з'ясувати, скільки батарей буде передано Україні та де вони будуть розміщені (...) Але скільки б їх не було поставлено, для Росії це явно буде великою проблемою", - переконаний Оуен.

Як повідомляв Главред, у Сполучених Штатах планують цього тижня оголосити про те, що вони закуплять для України системи протиракетної оборони середньої та великої дальності. Про таке рішення хоче оголосити Білий дім. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна система ППО для того, щоби захиститися від російських ракет. За його словами, Київ веде переговори з партнерами з цього питання, вже є деякі домовленості.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога постачання зброї новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:29

Прикмети на 28 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

13:27

G7 вдарить по РФ новими санкціями за війну в Україні: у США розкрили деталіВідео

13:13

Сніданок під обстріли та вибухи: бійці ЗСУ показали польову кухню на передовійВідео

13:11

Найсмачніша кабачкова ікра з пікантним смаком: 2 супер простих покрокових рецептаВідео

13:08

"Я ж тільки трупи діставав": пропагандисти РФ забули попередити окупанта, що він "герой"Відео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 28 червня 2022: Левам - поїздка, Скорпіонам - підступи недругів, Рибам - боргиВідео

12:57

"Ми будемо стояти з вами": Джонсон і Трюдо українською звернулися до ЗеленськогоВідео

12:49

ЗСУ контрнаступають на Херсон: у армії є тактичний успіх, але зброї все ще замало – нардепВідео

12:42

Скандальна Більченко, яка була готова померти "за руський мір", засвітилася в Росії

12:31

"Це насильство": Могилевська розповіла, що з її будинком зробили росіяниВідео

12:10

Відстежує до 72 цілей та випускає 54 ракети за 12 секунд: що відомо про систему ППО NASAMSВідео

11:54

Харатьян вирішив підзаробити на війні в Україні: "гардемарин" продався російській пропаганді

11:53

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

11:36

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

11:30

ЗСУ вдарили з HIMARS: на Луганщині горять 2 склади боєприпасів окупантівВідео

11:28

Окупанти вкрали рухомий склад УЗ і зробили з нього бронепоїзд: він вразливий для NLAW і Javelin

11:08

Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували донецького "Троля"

10:57

POSITIFF розповів, як з'їхав з орендованої квартири, бо "матеріально складно"

10:53

США планують надати Україні сучасний комплекс ППО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на ринках у Білорусі ломляться від краденої мелітопольської вишні та херсонських помідорів

Реклама
10:15

Навіщо РФ б'є ракетами по Україні: сил на наступ немає, Путін надсилає "сигнал" - Die WeltВідео

10:03

Понад 100 тіл загиблих під завалами одного будинку: у Маріуполі виявили страшну знахідкуВідео

09:59

Десятки "трьохсотих" і повністю знищена техніка: ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в ІзюміВідео

09:50

Як приготувати смачну вишневу наливку без горілки: поради господиням

09:33

Вантаж 200 для Інгушетії: ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФВідео

09:27

"Його можна зрозуміти": експерт розповів, навіщо і до кого Лукашенко постійно їздить в РосіюВідео

09:14

В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів

08:55

Про ракетні удари по Україні: росіяни мстятьсяПогляд

08:50

Прибрали неугодних: у Росії зніматимуть новий сезон" Сватів " без деяких акторів

08:48

РФ проводить "таємну мобілізацію" по країні – ISWВідео

08:39

Україна вже має низку домовленостей із Заходом про потужну ППО – ЗеленськийВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні, 27 червня 2022: Тільцям - важливі події, Дівам - вдалі покупки, Рибам - грошове везінняВідео

08:30

Непогана собою: режисер Байрак милується собою під час тривоги і спуску в бомбосховище

08:09

В РФ настав дефолт за зовнішнім боргом вперше за 100 років – BloombergВідео

07:55

"Вас втягують у війну з Україною": Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом"Відео

07:46

Дочка путіністки Єгорової розповіла новини про своє життя

07:38

Буде по 10 кг з одного "квадрата": як виростити суперврожай картопліВідео

07:18

ЗСУ на Півдні знищили 39 окупантів, три склади боєприпасів і збили кілька БПЛА ворогаВідео

07:04

"Я більше не хочу підтримувати": Тодоренко опублікувала дивне відео і закрила коментаріВідео

06:57

Чому Україна не б'є по БілорусіПогляд

Реклама
06:36

Ракетний удар по Одеській області: загорілися будинки, серед постраждалих - дитина

05:20

Найсмачніша справжня окрошка: простий рецепт і 3 секрети приготуванняВідео

05:17

Нищівна психологія: ТОП-5 типових жіночих помилок, які руйнують відносини

04:44

РФ посилила ракетні удари по Україні: всьому виною нове керівництво - експертВідео

04:10

"Я не патріот": Чехова вразила заявою після повернення в Росію

03:50

Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко засліпила фанатів красою в прозорій сукні

03:28

Розкрито останні слова Юрія Шатунова перед смертю

03:14

Наталія Могилевська зізналася у своїх кровожерливих фантазіях про Путіна: "Я непогано роблю це"

03:10

"Знущання - співати про Росію": Пол Маккартні підтримав Україну і відмовився від Back in the U. S. S. RВідео

02:58

Буде як новий: як відмити будь-які плями з дивана

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти