Відстежує до 72 цілей та випускає 54 ракети за 12 секунд: що відомо про систему ППО NASAMS

Україна може отримати ракетну систему NASAMS / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Норвезька установка протиракетної оборони середньої та великої дальності NASAMS, яка може опинитися на озброєнні України, серйозно посилить оборону нашої країни. Ця ракетна система істотно відрізняється від застарілих зенітних ракетних комплексів. Про її особливості розповів історик і військовий експерт Кріс Оуен.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air missile System) поєднує в собі пускові установки і системи управління норвезького виробництва з американськими вдосконаленими ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM). Цей ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі, пише Оуен в Twitter.

Система ППО NASAMS - основні характеристики

NASAMS об'єднує радари MPQ-64 Sentinel і ракети AMRAAM з норвезькою системою управління боєм під назвою Fire Distribution Center (FDC). Ефективна дальність стрільби становить близько 25 км на висоті від 300 м до 16 км, а заявлена ймовірність попадання становить 85%.

Батарея NASAMS складається з:

трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54);

трьох радарів MPQ-64F;

одного центру управління вогнем;

однієї машини з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення);

однієї машини тактичного управління.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Оуен пояснив, що головна особливість цієї техніки в тому, що комплекс повністю об'єднаний в мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення противника на ціль.

Військовий експерт навів приклад: коли канадські F-18 зіткнулися з NASAMS на навчаннях 1999 року, вони не змогли знайти жодної з батарей.

"Сумніваюся, що у Росії вийде краще", – зазначив Оуен.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Ключові особливості NASAMS

Кожен з радарів здатний замінити інші.

Центр управління вогнем може отримувати цілевказівки зі штабу і видавати дані на окремі пускові установки.

Всі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях упродовж 12 секунд.

При пошкодженні однієї частини системи інші продовжать роботу і ворогові буде дуже складно вивести комплекс з ладу.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Зазначається також, радіус дії NASAMS менше, ніж у більш відомого MIM-104 Patriot (25 км проти 90-160 км), тобто для покриття тієї ж площі буде потрібно більше батарей.

"Залишається з'ясувати, скільки батарей буде передано Україні та де вони будуть розміщені (...) Але скільки б їх не було поставлено, для Росії це явно буде великою проблемою", - переконаний Оуен.

Як повідомляв Главред, у Сполучених Штатах планують цього тижня оголосити про те, що вони закуплять для України системи протиракетної оборони середньої та великої дальності. Про таке рішення хоче оголосити Білий дім. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна система ППО для того, щоби захиститися від російських ракет. За його словами, Київ веде переговори з партнерами з цього питання, вже є деякі домовленості.

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