Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги Україні

Байден/ Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден в День Незалежності України, 24 серпня, оголосив про виділення найбільшого траншу військової допомоги на суму $ 2,98 млрд.

Одночасно з цим Байден привітав Україну з 31-річчям Незалежності, повідомили в Білому домі.

"Сполучені Штати Америки прихильні підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. В рамках цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги в галузі безпеки: приблизно $2,98 млрд доларів США у вигляді зброї і спорядження", – заявив Байден.

Він уточнив, що пакет військової допомоги дозволить Україні придбати:

системи протиповітряної оборони;

артилерійські системи і боєприпаси;

протиракетні безпілотні повітряні системи і радари.

За словами Байдена, такі закупівлі допоможуть Україні відстоювати свій суверенітет "в довгостроковій перспективі".

"Сьогоднішній день - це не тільки свято минулого, а й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і буде залишатися - суверенною і незалежною державою", - зазначив Байден.

Раніше повідомлялося, що Уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто передали на додаток до артилерії, переносних засобів ППО і БТРів, які надали раніше.

Нагадаємо, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

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