УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги Україні

24 серпня 2022, 14:55

Президент Байден привітав Україну з 31-річчям Незалежності.

Україна Байден
Байден/ Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден в День Незалежності України, 24 серпня, оголосив про виділення найбільшого траншу військової допомоги на суму $ 2,98 млрд.

Одночасно з цим Байден привітав Україну з 31-річчям Незалежності, повідомили в Білому домі.

"Сполучені Штати Америки прихильні підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. В рамках цього зобов'язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги в галузі безпеки: приблизно $2,98 млрд доларів США у вигляді зброї і спорядження", – заявив Байден.

Він уточнив, що пакет військової допомоги дозволить Україні придбати:

  • системи протиповітряної оборони;
  • артилерійські системи і боєприпаси;
  • протиракетні безпілотні повітряні системи і радари.

За словами Байдена, такі закупівлі допоможуть Україні відстоювати свій суверенітет "в довгостроковій перспективі".

"Сьогоднішній день - це не тільки свято минулого, а й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і буде залишатися - суверенною і незалежною державою", - зазначив Байден.

Раніше повідомлялося, що Уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто передали на додаток до артилерії, переносних засобів ППО і БТРів, які надали раніше.

Нагадаємо, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

Читайте також:

новини США військова допомога Джо Байден День Незалежності України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу

15:12

Молодший сержант з позивним "Гаєчка" : неймовірна історія дівчини-бойового медика

15:12

Таганрог і Краснодарський край будуть Україною: експерт назвав умову

14:55

Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги УкраїніВідео

14:35

"Він все поклав на одну карту": Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - ДаніловВідео

Реклама
14:24

Неймовірний томатний сік на зиму: 3 чудово смачних та простих рецептаВідео

14:17

Абсолютна більшість українців за Незалежність: 10 років тому її підтримали б лише 62% - опитуванняВідео

14:15

"Довга доба": у День Незалежності Алан Бадоєв презентував саундтрек до майбутньої документалкиВідео

14:14

Ярош вийшов з моди: у Росії при обшуках у ексмера Єкатеринбурга знайшли "візитку Смешка"

13:48

24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WPВідео

13:40

"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війнуВідео

13:37

Україна отримає "кишенькові дрони" для розвідки Black Hornet на $9 млн: чим вони унікальні

13:31

Україна на День Незалежності отримає від США грант в 3 млрд доларів – МінфінВідео

13:16

РФ атакувала ракетами Миргород: відбувся груповий удар по військовій інфраструктурі

13:15

"Мало не доходило до бійки": Арахамія розповів про поведінку делегації Росії на перемовинахВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 серпня 2022: Тільцям - гроші, Дівам - неприємності, Скорпіонам - виконання бажанняВідео

12:50

"Влаштовує публічну клоунаду": у Зеленського відреагували на привітання ЛукашенкаВідео

12:44

Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці

12:35

"РФ спеціально гальмує наступ": Шойгу зашкварився брехливою заявою у День Незалежності УкраїниВідео

12:25

Півроку повномасштабної війни: чому Путін вже її програвПогляд

Реклама
12:23

Крим святкує День Незалежності України: патріоти "прикрасили" вулиці Севастополя

12:09

З Днем Незалежності, Україно: як українські зірки привітали свою країну

11:56

Як зараз виглядає прикута до ліжка хворобою Альцгеймера "Міледі" Маргарита Терехова

11:40

Армія України у День незалежності розтрощила ворожий вертоліт Ка-52 вартістю 16$ млнВідео

11:34

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

11:19

Шикування пішло не за планом: бійці ЗСУ одним пострілом "поклали" 10 сержантів і одного офіцера РФ

10:45

Приверне багатство: як потрібно правильно носити 1 долар в гаманці

10:41

Крим - основа будь-якої угоди між Україною і РФ: у Ердогана закликали повернути півострів КиєвуВідео

10:40

На Запоріжжі ліквідували гауляйтера Івана Сушка

10:31

"Піднімемо руки лише у день перемоги": Зеленський у День Незалежності зробив заяву про закінчення війниВідео

09:56

Побажав "мирного неба": Лукашенко лицемірно привітав Україну з Днем Незалежності

09:50

РФ не змогла захопити Україну, повалити Зеленського і очікує на велику атаку ЗСУ – розвідка БританіїВідео

09:35

"Вагітна?": 47-річна Могилевська приймає привітанняВідео

09:20

Обстріл штабу Пушиліна – прикриття: РФ хоче вдарити по урядових будівлях України 24 серпня – ISWВідео

09:06

Бурятів ховають за свій рахунок: літаки РФ не витримують навантаження рейсами з "двохсотими"Відео

09:03

Імперія не вірила в Україну, та з’ясувалося, що в Україну вірять її власні громадяниПогляд

09:00

За підсумками війни в Україну повернеться не тільки Крим, а й Таганрог із Краснодарським краєм – Касьянов

09:00

День Незалежності України 2022: душевні привітання та листівки до свята

08:51

Гороскоп на сьогодні 24 серпня 2022: Терезам - гроші, Козерогам - небезпека, Рибам - дивовижні звісткиВідео

08:34

Коли Крим повернеться у склад України – прогноз тарологаВідео

Реклама
08:28

Подарунок до Дня Незалежності: у США показали, як завантажують нову партію боєприпасів для УкраїниВідео

08:25

Перемога у нас в кишені?Погляд

08:15

Півроку війни в Україні і ганьби Росії: коли настане мир і чиїм залишиться КримВідео

07:53

Війна буде довгою і жорстокою, РФ може знову атакувати Київ – Міноборони Іспанії

07:45

Поранення не зупинило: окупант, який підвозив ракети на фронт, з другої спроби загинув в Україні

07:10

Одяг завжди приємно пахнутиме: 5 простих способів покращити запах у шафі

07:05

ЗСУ розгромили склад боєприпасів і "прорідили ряди" окупантів на Херсонщині

06:30

Немає "втоми від війни": Столтенберг заявив, що НАТО може роками підтримувати УкраїнуВідео

05:32

Найближчі дні виявлять переможця: астролог розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні

05:30

Найкращі подарунки: що дарувати кожному знаку зодіаку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти