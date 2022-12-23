'Працюємо заради перемоги': Зеленський повернувся до Києва та опублікував відео зі свого кабінету

Президент Володимир Зеленський 21 грудня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії виїжджав за межі країни. Він відвідав США та вже повернувся додому.

Володимир Зеленський повернувся до Києва / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва після візиту в США та приступив до виконання своїх обов'язків.

Відео зі свого кабінету глава держави опублікував 23 грудня в Telegram.

"Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Всім гарного дня, всіх переможемо", - сказав він.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії.

Основні заяви Зеленського в Конгресі:

"Це битва не лише за життя, свободу і безпеку українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу";

"Нам треба більше ваших "патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст";

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас";

"Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події".

Дорогою додому після візиту в США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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