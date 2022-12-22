Зеленському аплодували стоячи: про що говорив президент України в Конгресі США - основні заяви

Президент України виступив на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії.

Зеленський виступив у Конгресі США / скріншот

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня під час офіційного візиту до США виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль. Зеленський подякував за оплески, зазначивши, що для нього цього забагато, тому нехай все буде для великого українського народу.

Зеленського в Конгресі вітали стоячи / скриншот

Президент також подякував Конгресу та всім американцям за потужну підтримку нашої країни.

"Дорогі американці у всіх штатах, містах і громадах. Всі, хто високо цінують свободу і справедливість так само як і ми, українці. Пані віце-президент, я дякую за ваші зусилля в допомозі Україні. Пані спікере, ви сміливо відвідували Україну під час повномасштабної війни, дякую вам, це великий привілей для мене – бути тут. Дорогі члени Конгресу, представники обох партій, які також відвідували Київ. Це висока честь для мене – бути в американському Конгресі та говорити вам і всім американцям", - сказав президент під час своєї промови.

Основні моменти з виступу Зеленського в Конгресі США

Зараз вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля всього цивілізованого світу.

"Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей – Українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі будуть жити наші діти та онуки та їхні діти та онуки. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу", - сказав президент.

Україні необхідна зброя.

Зеленський зазначив, що для того щоб переламати хід бойових дій на свою користь, а не лише оборонятися, Україні критично необхідна американська зброя, зокрема, гармати, снаряди, РСЗВ, бронетехніка та авіація.

"У нас є артилерія. Дякую. Чи достатньо її? Насправді, ні", - підкреслив президент України.

"Нам треба більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли щосили працювати заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Українці не просять американських військових битися замість нас.

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але управляти сучасними американськими танками і літаками можуть українські солдати", - підкреслив президент.

Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події.

За словами Зеленського, Росія знайшла собі союзника в терористичних діях проти України. І це - Іран. Країна постачає РФ сотні дронів-камікадзе. На думку президента, в інтересах США зупинити ці країни, поки вони не завдали удару по союзниках американців.

"Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події. Якщо ваші системи Patriot припинять російський терор проти наших міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не може захопити наші міста, вона намагається зруйнувати їх. У цій геноцидній війні Росія знайшла союзника - Іран. Іран надсилає сотні смертоносних дронів Росії. Це загроза для нашої критично важливої інфраструктури. Таким чином, один терорист знайшов іншого", - зазначив глава держави.

Україна боротиметься до перемоги.

Попри всі атаки з боку Росії, український народ продовжує вести свою боротьбу до перемоги.

"Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститися. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти в бомбосховище ввечері перед Різдвом – українці й там сядуть за святковий стіл і підтримають один одного", - сказав Зеленський.

Байден підтримав "формулу миру".

Президент США Джо Байден в ході переговорів підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення Міжнародного саміту миру вже цієї зими.

Фундаментом саміту має стати запропонована Зеленським на саміті G- 20 "Формула миру", що складається з десяти пунктів.

Як повідомляв Главред, Зеленський подарував членам Конгресу прапор України, який йому днями передали захисники Бахмута.

"Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати... чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть ухвалені. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове. Цей прапор - символ нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, тому що ми об'єднані - Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент.

Зеленський у США передає прапор України конгресменам / скріншот

Від глави демократичної більшості в Палаті представників Ненсі Пелосі Зеленський отримав прапор США, який того дня майорів над будівлею Конгресу.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував амріканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

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