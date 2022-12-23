Команда Зеленського готується оприлюднити мирний план наприкінці лютого – WSJ

Україна хоче підготуватися до можливих переговорів з країною-агресоркою Росією. Покращити свої переговорні позиції їй допоможуть військові перемоги.

Команда Зеленського готується оприлюднити мирний план наприкінці лютого/ Офіс президента України, 93-а ОМБр Холодний Яр

Команда президента України Володимира Зеленського хоче представити мирний план 24 лютого 2023 року чи близько цієї дати.

Зараз ще триває наповнення цього плану конкретним змістом. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

Як розповіли виданню офіційні особи США, України і НАТО, Україна під час перемовин, ймовірно, вимагатиме в РФ значних поступок. Тому офіційному Києву потрібно покращити свої переговорні позиції. Щоб покращити їх, Україна готуватиметься до переговорів, здобуваючи військові перемоги на фронті.

Видання зазначає, що зараз обидві сторони намагаються покращити свої переговорні позиції. Проте час будь-яких переговорів залишається неясним. У матеріалі припускають, що це буде щонайменше через кілька місяців.

У той же час європейські дипломати, з якими говорили журналісти видання, впевнені, що російський диктатор Володимир Путін має намір здійснити новий наступ у період між лютим і квітнем. Тому диктатор РФ не буде зацікавлений у переговорах, поки не спробує здійснити новий наступ і не подивиться на результати.

Нагадаємо, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначав, що російський диктатор Володимир Путін може повторити спробу масованого наступу на Україну з різних сторін – півночі, півдня, сходу. Така тактика уже показала свою неефективність, проте глава Кремля думає, що винні у провалі виконавці. Мовляв, якщо змінити виконавців – план може спрацювати.

Горбач також зазначає, що РФ під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

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