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"Треба брати Київ, поки Зеленський не в Україні": пропагандистка Скабєєва закликає атакувати столицю

22 грудня 2022, 14:37
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва відзначилася черговою маячнею.
Ольга Скабєєва, Володимир Зеленський
Ольга Скабєєва, Володимир Зеленський / скріншот YouTube, Офіс Президента

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва пропонує починати наступ, поки президент Володимир Зеленський знаходиться не в Україні.

Кремлівська пропагандистка заявила, що у Росії з'явився хороший шанс негайно почати ще одне вторгнення в Україну.

"Вже сьогодні Зеленський відправиться до Великобританії, потім до Франції, потім до Німеччини. Мета все та ж: отримання важкої техніки і ракет дальністю 300+ км. Тобто, Зеленський практично тиждень проведе в роз'їздах, а значить треба брати Київ", - заявила Скабєєва.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня перебував з візитом у США. Гарант вперше з початку повномасштабної війни з Росією вирушив у міжнародну поїздку.

У Вашингтоні він зустрівся з президентом Штатів Джо Байденом, високопоставленими американськими особами і виступив у Конгресі.

Під час спільної з Зеленським прес-конференції президент США Байден сказав, що Штати передають Україні батарею ЗРК Patriot.

Також, за словами Байдена, 50 держав зобов'язалися надати Києву понад 2 тисяч танків та іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, понад 2 мільйонів снарядів для артилерії і понад 50 MLRS.

У Конгресі США президента України зустріли стоячи і оплесками. Зеленський закликав американську державу посилити військову допомогу Україні і заявив, що битва за Бахмут на Донеччині визначить подальший розвиток подій на війні з Росією.

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Автор: Сергій Кущ
Володимир Зеленський Ольга Скабеева війна Росії та України
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