"Треба брати Київ, поки Зеленський не в Україні": пропагандистка Скабєєва закликає атакувати столицю

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва пропонує починати наступ, поки президент Володимир Зеленський знаходиться не в Україні.
Кремлівська пропагандистка заявила, що у Росії з'явився хороший шанс негайно почати ще одне вторгнення в Україну.
"Вже сьогодні Зеленський відправиться до Великобританії, потім до Франції, потім до Німеччини. Мета все та ж: отримання важкої техніки і ракет дальністю 300+ км. Тобто, Зеленський практично тиждень проведе в роз'їздах, а значить треба брати Київ", - заявила Скабєєва.
Візит Зеленського до США
Президент України Володимир Зеленський 21 грудня перебував з візитом у США. Гарант вперше з початку повномасштабної війни з Росією вирушив у міжнародну поїздку.
У Вашингтоні він зустрівся з президентом Штатів Джо Байденом, високопоставленими американськими особами і виступив у Конгресі.
Під час спільної з Зеленським прес-конференції президент США Байден сказав, що Штати передають Україні батарею ЗРК Patriot.
Також, за словами Байдена, 50 держав зобов'язалися надати Києву понад 2 тисяч танків та іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, понад 2 мільйонів снарядів для артилерії і понад 50 MLRS.
У Конгресі США президента України зустріли стоячи і оплесками. Зеленський закликав американську державу посилити військову допомогу Україні і заявив, що битва за Бахмут на Донеччині визначить подальший розвиток подій на війні з Росією.
Читайте також:
- Зеленському аплодували стоячи: про що говорив президент України в Конгресі США - основні заяви
- "Війна не може бути заморожена": Зеленський у США заявив, що у 2023 році настане переломний момент
- "У Путіна - хворий підхід до миру": Зеленський заявив, що у нього немає меседжів для президента РФ