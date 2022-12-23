Симетрична відповідь: у Зеленського оцінили ймовірність ударів по території РФ

Україна завдає ударів по окупованих територіях, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк оцінив ймовірність ударів у відповідь по РФ / УНІАН, Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на питання про те, чи завдає Україна удари у відповідь по території РФ.

"Ми наносимо удари по окупованих територіях, тому що це абсолютно чітко в межах міжнародного права є нашою територією", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Представник ОП пояснив, що це є ключовою концепцією в рамках міжнародного права – права України на захист своєї територіальної цілісності.

"Безумовно, сьогодні ми ударів по території Росії не наносимо, тому що ми ведемо оборонного типу війну", - уточнив він.

Разом з тим співрозмовник каже, що таке питання може виникнути в разі, якщо на міжнародному рівні буде прийнято рішення про симетричні удари по території Росії.

Подоляк додав, що в РФ на сьогодні достатньо людей, які готові самі проводити диверсійні акти проти кремлівського режиму.

Нагадаємо, раніше Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інші новини: