glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський після візиту в США зустрівся з Дудою: про що говорили лідери Європи

22 грудня 2022, 17:40
Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.
Зеленский, Дуда
Зеленський зустрівся з Дудою на шляху додому / Офіс президента, скріншот

Президент України Володимир Зеленський на шляху додому після візиту в США провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє Офіс президента України, зустріч пройшла у Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, що приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України.

Зазначається, що Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

Також лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Зеленський зустрівся з Дудою
Зеленський зустрівся з Дудою / скріншот

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - поінформували в Офісі президента.

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом у США.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки – за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень. "Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США також виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль. Зеленський подякував за оплески, зазначивши, що для нього цього забагато, тому нехай все буде для великого українського народу.

Вас може зацікавити:

Володимир Зеленський Анджей Дуда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:44

"Пика скоро лопне": Успенська показала наслідки пластики

18:18

Новий Рік без мандаринів: кому протипоказані цитрусовіВідео

18:02

Jerry Heil екстрено госпіталізована під час концерту - співачка отримала складний перелом

17:51

В Україні презентували портал про реформу містобудування

17:51

Королівський палац тряхне, як при землетрусі: принц Гаррі приготував "сюрприз" ЧарльзуВідео

Реклама
17:44

Відомий український хореограф вперше стала матір'ю

17:40

Зеленський після візиту в США зустрівся з Дудою: про що говорили лідери ЄвропиВідео

17:34

"Без нас неправильно": легендарний спортсмен з Росії в істериці через відсторонення росіянВідео

17:13

Стабілізація не раніше літа: у Міненерго дали сумний прогноз щодо ситуації в енергетиціВідео

17:00

Шикарне дерево простоїть багато років: як вибрати хорошу штучну ялинкуВідео

16:57

Кремль відчутно нервує: Пєсков закотив істерику через передачу Україні ЗРК PatriotВідео

16:51

Папарацці спіймали зірку Відчайдушних домогосподарок без макіяжу - як вона виглядає насправді

16:45

Рік сім'ї і любові: астролог назвав небезпечні дати для весілля в 2023 роціВідео

16:37

"Безпідставні звинувачення": в Ірані закотили істерику через виступ Зеленського в Конгресі

16:30

Модні теплі сукні зима 2023 неймовірної краси, в яких затишно навіть в морозВідео

16:23

Снігові замети і сильні морози: синоптики розповіли, яким буде Новий рік в УкраїніВідео

16:15

Бен Стіллер розтікся в компліментах виступу Зеленського в Конгресі

15:59

"Гауляйтер" згорів живцем: у Каховці підірвали авто разом з колаборантом ШтепоюВідео

15:54

"Пугачову - вижили, Ротару - українка": у РФ заявили, що у них закінчилися зірки

15:32

У Повітряних силах розповіли, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК PatriotВідео

Реклама
15:28

"Маленький нікчемний цар": в ОП потролили Путіна, який наслідує ЗеленськогоВідео

15:15

"Було отримано під час п'янки": Гіркін розкрив деталі поранення Рогозіна

15:13

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

14:44

"Любов у вині - вогонь у вогні": як варити глінтвейн правильноВідео

14:37

"Треба брати Київ, поки Зеленський не в Україні": пропагандистка Скабєєва закликає атакувати столицюВідео

14:32

Залп десятками крилатих ракет: РФ ударить по Україні 22 або 23 грудня - джерелоВідео

14:32

Улюблена невістка короля: Кейт Міддлтон отримала від Чарльза III новий титул

13:56

"Америка продовжує свою лінію": у Путіна занили через візит Зеленського в СШАВідео

13:56

Україні дадуть зброю, а на РФ очікує поразка: Подоляк підбив підсумки візиту Зеленського до СШАВідео

13:51

Прикмети на 23 грудня: які 2 речі не можна робити, щоб не залишитися в бідіВідео

13:50

Гороскоп на 22 грудня 2022: Овнам - нестриманість, Близнюкам - натхнення, Рибам - економія

13:31

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

13:28

Подробиці вибуху в Донецьку: Рогозіна "вирахували" прикордонникиВідео

13:21

24 грудня телеканал 1+1 Україна стане доступний для всіх українців

13:06

Загоряння під час ремонту: у РФ загорівся горе-"авіаносець" Адмірал КузнєцовВідео

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня: Дівам - мистецтво, Ракам - робота, Терезам - романтикаВідео

12:59

У США є 3 моделі закінчення війни в Україні, дві з них відкинуті Зеленським - Washington Post

12:57

Favbet Foundation передав ЗСУ два мікроавтобуси

12:30

ЗМІ проаналізували, як реформа містобудування вплине на повноваження влади на місцях

12:29

Блищав на сцені і став одним з кращих розвідників: під Бахмутом загинув актор з "Чорного квадрата"Відео

Реклама
12:16

РФ готує масштабний наступ: військовий експерт назвав напрямки і терміниВідео

12:15

"І собаку, і третього": Даша Кацуріна розповіла, які вимоги їй пред'являє Дантес

12:11

Чи витримає українська енергосистема нові ракетні удари ворогів: відповідь міністра енергетики

11:43

Макрон закрутив свою шарманку: у вступ України до НАТО не вірить, а "гарантії" просить і для РФ

11:38

Оля Полякова жорстко відповіла на чутки про своє розлученняВідео

11:32

Москва не виконує зобов'язання щодо Карабаху: Пашинян різко "наїхав" на РФВідео

11:03

"Україна відкрита до діалогу про мир": у РФ запустили фейк після зустрічі Зеленського з БайденомВідео

10:49

ЗРК Patriot Україна - ще одна поразка РФ, вона втратить важелі для залякування і терору - КулебаВідео

10:48

Від чого псується батарея ноутбука: 7 порад, як не добити акумулятор "робочої конячки"

10:33

"Ситуація залишається важкою": у Києві немає альтернатив аварійним відключенням світла - чиновники

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти