Зеленський після візиту в США зустрівся з Дудою: про що говорили лідери Європи

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

Зеленський зустрівся з Дудою на шляху додому / Офіс президента, скріншот

Президент України Володимир Зеленський на шляху додому після візиту в США провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє Офіс президента України, зустріч пройшла у Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, що приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України.

Зазначається, що Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

Також лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.

Зеленський зустрівся з Дудою / скріншот

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - поінформували в Офісі президента.

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом у США.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки – за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень. "Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США також виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль. Зеленський подякував за оплески, зазначивши, що для нього цього забагато, тому нехай все буде для великого українського народу.

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