Визнали літак 'знищеним': Ігнат розповів про стан російського ІЛ-22

ЗСУ завдали нищівного удару по важливому російському літаку, після пошкоджень він не зможе піднятися в повітря.

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Ігнат визначив стан ураженого російського Іл-22 / Колаж: Главред, фото: Fighterbomber, АрміяInform

Російський літак Іл-22, який отримав пошкодження над Азовським морем 15 січня, точно не підніметься у повітря у такому стані. Слово "пошкоджений" неправильно відображає стан літака, оскільки ЗСУ визнали його "знищеним". Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо".

"Одразу треба зняти питання зі словом "пошкодження" щодо російського літака Іл-22. Ми написали "знищено". І у такому стані, як з'явилася фотографія з Іл-22, літак точно нікуди не полетить. Цей літак за різними даними долетів на двох двигунах, що потребує підтвердження, бо інформації на 100% немає. Є 200-ті, є 300-ті. Цей літак гасили, він горів. Після таких пошкоджень літак точно не підніметься", - пояснив Юсов.

Щодо фотографії Іл-22, оприлюдненої окупантами, Ігнат висловив сумніви щодо її автентичності та наголосив на необхідності ретельної перевірки. Він зазначив, що подібні ушкодження літак отримував рік тому, тож існує ймовірність, що фото може бути застарілим.

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Знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Нагадаємо, 14 січня українські військові збили два російських військових літаки. Іл-22 та А-50 вдалося збити над Азовським морем. Літак дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А-50 був знищений разом із екіпажем. За інформацією російських джерел, підбитий Іл-22 з пошкодженнями та пораненими членами екіпажу екстрено приземлився на цивільному аеродромі.

Як повідомляв Главред, Україна офіційно підтвердила збиття цих літаків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Також військовий експерт Петро Черник вважає, що українські захисники могли знищити ворожі літаки за допомогою ракети SAMP-T в комплектації Aster-30 з дальністю ураження до 300 км.

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