Ще один А-50 випробовує долю: окупанти знайшли заміну збитому літаку

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в акваторії Азовського моря знову з'явився російський літак А-50 - борт "випробовує долю".
За його словами, після того, як була карта з порожніми ворожими цілями, зараз з'явилися п'ять-шість повітряних цілей.
"В акваторії Азовського моря з'явився знаменитий А-50, що випробовує свою долю. Тут немає нічого дивного, є такі літаки ще в Росії. Є А-50, є винищувач ближче до Ростова. І, звичайно, як же без безпілотників, що стежать за лінією фронту. Це Миколаївська, Херсонська області - те, що за лінією зіткнення по Дніпру вони постійно "пасуться". У реальному режимі повідомляють ворогові про наші війська, наші позиції", — розповів Ігнат в ефірі телемарафону.
Знищення російських літаків А-50 та Іл-22
Українські військові збили одразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Йдеться про літаки А-50 і Іл-22. Інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені.
РосЗМІ опублікували перелік членів екіпажу, які зараз вважаються "зниклими безвісти". Вказується, що серед них є командир А-50 В'ячеслав Левченко. Крім Левченка за літаком числяться ще п'ять членів екіпажу. При цьому список персоналу А-50 "неповний".
Поки невідомо, якою зброєю були вражені А-50 та Іл-22. Деякі експерти припускають, що спецоперація була здійснена з використанням "блукаючого" Patriot.
Що відомо про літак А-50
А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.
А-50 може застосовуватися:
- для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
- для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
- для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
- може служити повітряним командним пунктом.
А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.
На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.
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