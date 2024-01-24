Пройшли 600 км пішки: у ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили Ту-22М3 і вивели з ладу ще два літаки. В ході операції вони зазнали важких втрат.

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Українські розвідники подолали понад 600 км територією противника / Колаж: Главред, фото: Moscow Times, Вікіпедія

У серпні 2023 року на російському військовому аеродромі "Сольці" в Новгородській області був атакований російський бомбардувальник ТУ-22М3. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі операції.

Як повідомляє пресслужба ГУР, група українських розвідників пройшла пішки територією противника понад 600 км. Мета цієї операції була зупинити терористичні авіаційні бомбардування російськими військами мирних українських міст.

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивели з ладу ще два. Однак в ході операції розвідники зазнали важких втрат.

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Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку і вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У бою 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник - підполковник Олег Бабій - отримав смертельне поранення і загинув.

Олег Бабій / Фото: gur.gov.ua

За свій героїчний подвиг Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

У Героя залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Молодшій дочці на час смерті батька виповнився всього рік.

Атака на аеродром Сольці

19 серпня невідомий безпілотник завдав удару по військовому аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ. В результаті атаки там загорівся бомбардувальник Ту-22М3.

Ту-22 готувався до вильоту, але згорів вщент. Розмір полум'я палаючого Ту-22М говорить про те, що літак був заправлений перед вильотом.

Пізніше стало відомо, що ударом БПЛА по авіабазі "Сольці" було пошкоджено щонайменше два літаки російської бойової авіації.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці повідомили, що атаку по аеродрому в Сольцях влаштували дрони ГУР.

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