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Спалахнув і "самознищився": у Таджикистані впав російський Іл-76

Ангеліна Підвисоцька
21 жовтня 2023, 00:09 оновлено 21 жовтня, 00:10
Літак спалахнув під час зльоту. Вогонь повністю знищив повітряне судно.
Іл-76
У Таджикистані розбився російський літак Іл-76 / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, Telegram

У Таджикистані розбився російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Про це повідомляють РосЗМІ .

Відомо, що літак спалахнув під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.

За попередніми даними, це сталося в ніч з 19 на 20 жовтня. Коли літак набирав розгін перед зльотом, у нього вибухнуло колесо. Після цього почалася пожежа. Пілоти посадили літак, але він викотився за межі злітної смуги. Вогонь повністю знищив Іл-76.

відео дня

Як повідомляють пропагандисти, на борту на момент пожежі було 8 людей. Повідомляється, що члени екіпажу нібито не постраждали.

Нещодавно стало відомо про те, що війська РФ провалилися біля Авдіївки та Роботино, збитий Су-25. Всього за тиждень українські військові знищили три російські штурмовики Су-25.

Вже 18 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ збили п'ять російських Су-25 на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Окрім літака було знищено 36 одиниць бойової техніки.

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новини Росії Таджикистан Ил-76 літак розбився
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