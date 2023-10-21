Спалахнув і "самознищився": у Таджикистані впав російський Іл-76

У Таджикистані розбився російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Про це повідомляють РосЗМІ .
Відомо, що літак спалахнув під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.
За попередніми даними, це сталося в ніч з 19 на 20 жовтня. Коли літак набирав розгін перед зльотом, у нього вибухнуло колесо. Після цього почалася пожежа. Пілоти посадили літак, але він викотився за межі злітної смуги. Вогонь повністю знищив Іл-76.
Як повідомляють пропагандисти, на борту на момент пожежі було 8 людей. Повідомляється, що члени екіпажу нібито не постраждали.
Нещодавно стало відомо про те, що війська РФ провалилися біля Авдіївки та Роботино, збитий Су-25. Всього за тиждень українські військові знищили три російські штурмовики Су-25.
Вже 18 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ збили п'ять російських Су-25 на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Окрім літака було знищено 36 одиниць бойової техніки.
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