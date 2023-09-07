УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію "Шахедів" - ЗМІ

Яна Ставська
7 вересня 2023, 22:31 оновлено 7 вересня, 22:31
32
Кримські партизани вважають, що Іран міг поставити росіянам нову партію дронів-камікадзе.
Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію 'Шахедів' - ЗМІ
Раніше цей борт вилетів з Тегерана в Москву / Колаж Главреда. Фото: Крым. Реалии, Defense Express

Іранський військово-транспортний літак Іл-76 сідав в окупованому Криму. Відомо, що росіяни часто запускають з півострова по материковій Україні іранські дрони-камікадзе.

На маршрут літака на "Flightradar24" увагу звернуло видання "Крым. Реалии". Журналісти зауважують, що Іл-76 вилетів із закритого аеропорту Сімферополя. Зараз цей аеропорт приймає тільки військові вантажі.

Станом на 18:00 за київським часом борт прямував на південний схід і летів над Чорним морем.

відео дня

Партизани спільноти "Крымский ветер", своєю чергою, пишуть, що 4 вересня цей борт вилетів з Тегерана в Москву і того ж дня вилетів з Москви далі в невідомому напрямку. Наступного разу вже засвітився з вильотом із Сімферополя.

"Можливо, такі візити були і раніше, але з вимкненим транспондером. Також поки невідомо, що він привіз до Криму: іранські дрони, запчастини до них або фахівців-інструкторів", - пишуть партизани.

Раніше спікер ПС Юрій Ігнат зазначав, що росіяни використовують Іл-76 для поставок "Шахедів". Частина саме цих літаків була знищена на аеродромі в Псковській області 30 серпня.

Росія б'є "Шахедами"

З жовтня 2022 року Росія (тоді під військовим керівництвом генерала Суровікіна) почала обстрілювати енергооб'єкти України, щоб залишити цивільне населення без світла, води і тепла взимку.

У весняно-літній період РФ комбінувала ракетні удари з масованими пусками цих дронів, щоб заплутати ППО. Однак, як вважають українські військові, восени ЗС РФ повернуться до своєї старої тактики і знову спробують влаштувати українцям блекаут.

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, загарбники дещо змінять підхід, зважаючи на брак ракет, і будуть більше використовувати дешеві іранські дрони.

ЗМІ вже неодноразово писали про організацію виробництва "Шахедів" на території Росії. Щоправда, наразі окупанти змушені ще користуватися ресурсами підсанкційного Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Іран дрони новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ: спалахнула пожежа

У Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ: спалахнула пожежа

22:47 Світ
Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію "Шахедів" - ЗМІ

Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію "Шахедів" - ЗМІ

22:31 Україна
Обстановка на фронті складна, росіяни штурмують декілька напрямків - Генштаб

Обстановка на фронті складна, росіяни штурмують декілька напрямків - Генштаб

22:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:47

У Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ: спалахнула пожежа

22:43

"Ніколи цього не зробимо": одна з країн Європи відмовилася екстрадувати українців

22:31

Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію "Шахедів" - ЗМІ

22:15

Як виглядає план Ердогана про початок мирних переговорівПогляд

22:11

Обстановка на фронті складна, росіяни штурмують декілька напрямків - Генштаб

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
21:30

"Росія отримає кілька образливих стусанів": Невзоров розповів про парад ганьби в РФ

21:17

На півдні йде війна за залізницю, близький перелом у всій війні - Гетьман

20:45

"Мікоянівська ковбаса": стиліст жорстко розкритикував гладку фігуру Лоліти

20:40

В Олешках підірвали авто із працівниками ФСБ, які мордували українцівВідео

Реклама
20:14

Стейк вийде ніжним: вибираємо ідеальне м'ясо

20:09

Олена Кравець висловилася, в чому біда українських знаменитостей

19:57

"Місіс" з Херсона трималася за ручки з росіянкою на міжнародному конкурсі

19:53

Як правильно – "сьоме люте" чи "сьоме лютого": Авраменко дав цікаве пояснення

19:45

"Ефективність буде вищою": генерал розповів, як будуть відбивати атаки РФ взимку

19:22

"Росіяни повинні боятися": Лайма Вайкуле зробила сміливий прогноз про війну

18:50

Вріже майже 6-бальний шторм: в Україні затягнулася сильна магнітна буря

18:47

Як зараз виглядають "секретна" вдова та діти Юрія Шатунова

18:46

ЗСУ дають жару окупантам на одному з напрямків: перелякані росіяни здаються в полон

18:40

Росія вивела із Білорусі майже всі свої підрозділи - ДПСУ

18:14

Кума Оксани Марченко викрили на пропаганді СРСР і "русского мира"

Реклама
17:51

Який чай не можна заварювати вдруге: може нашкодити організму

17:48

Церковне свято 9 вересня: що не можна робити на преподобного Пімена

17:48

Температура опуститься до +8: Україну накриває похолодання

17:21

Що не можна робити 9 вересня: 4 заборони, які вбережуть від чорної смуги

17:14

Ці продукти допоможуть пам'ятати все до деталей: що найкраще покращує пам'ять

17:14

"РФ напала на мою країну!": у Криму сміливий хлопець видав "базу" перед окупантамиВідео

17:12

83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина

16:54

"Буде гаряче": США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів - NYT

16:40

Одяг для здоров'я: 5 неперевершених тканин, в яких вам буде комфортно

16:32

Застукали за поцілунками: ДіКапріо "приручив" чергову модель

16:18

Від колонки до пральної машини: яка домашня техніка "вміє" стежити за вами

16:14

Той, хто звільняв Бучу, та зірка TikTok:подробиці 2 випуску Голосу країни-13

16:12

Які труси для чоловіків найкращі: прості поради приголомшать "сильну стать"

16:11

Який знак зодіаку смачно готує: 3 природжених кухаря зведуть з розуму своєю їжею

15:59

Військові підняли прапор України у двох селах поблизу кордону із РФВідео

15:28

Генерала, який відповідав за ППО Москви, заарештували: що відбувається

15:11

Сотні тисяч окупантів зігнали для штурму: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

14:47

В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгін. Військова рівновага на фронті і хитрий план американцівВідеоблоги

14:36

ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року - розвідка США

Реклама
13:57

Жінкам, які стануть на військовий облік, обмежать виїзд за кордон - нардеп

13:54

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт мікроавтобус

13:40

Мама псує настрій: психолог Наталія Холоденко розповіла, що з цим робити

13:32

Буданов більше не генерал-майор: що зробив Зеленський

13:11

Потрібна була операція на плоді: вагітна Кардашьян загриміла лікарню

13:11

Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

13:04

Коли переводять годинник на зимовий час 2023: точна дата

12:47

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:43

Лорак таки збирається виступити в Москві: безхребетні росіяни дали добро

12:25

Вєрка Сердючка зі сцени в Майамі заспівала гімн України і показала Залужного

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти