Іранський Іл-76 прилітав до Криму і міг привезти нову партію 'Шахедів' - ЗМІ

Кримські партизани вважають, що Іран міг поставити росіянам нову партію дронів-камікадзе.

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Раніше цей борт вилетів з Тегерана в Москву / Колаж Главреда. Фото: Крым. Реалии, Defense Express

Іранський військово-транспортний літак Іл-76 сідав в окупованому Криму. Відомо, що росіяни часто запускають з півострова по материковій Україні іранські дрони-камікадзе.

На маршрут літака на "Flightradar24" увагу звернуло видання "Крым. Реалии". Журналісти зауважують, що Іл-76 вилетів із закритого аеропорту Сімферополя. Зараз цей аеропорт приймає тільки військові вантажі.

Станом на 18:00 за київським часом борт прямував на південний схід і летів над Чорним морем.

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Партизани спільноти "Крымский ветер", своєю чергою, пишуть, що 4 вересня цей борт вилетів з Тегерана в Москву і того ж дня вилетів з Москви далі в невідомому напрямку. Наступного разу вже засвітився з вильотом із Сімферополя.

"Можливо, такі візити були і раніше, але з вимкненим транспондером. Також поки невідомо, що він привіз до Криму: іранські дрони, запчастини до них або фахівців-інструкторів", - пишуть партизани.

Раніше спікер ПС Юрій Ігнат зазначав, що росіяни використовують Іл-76 для поставок "Шахедів". Частина саме цих літаків була знищена на аеродромі в Псковській області 30 серпня.

Росія б'є "Шахедами"

З жовтня 2022 року Росія (тоді під військовим керівництвом генерала Суровікіна) почала обстрілювати енергооб'єкти України, щоб залишити цивільне населення без світла, води і тепла взимку.

У весняно-літній період РФ комбінувала ракетні удари з масованими пусками цих дронів, щоб заплутати ППО. Однак, як вважають українські військові, восени ЗС РФ повернуться до своєї старої тактики і знову спробують влаштувати українцям блекаут.

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, загарбники дещо змінять підхід, зважаючи на брак ракет, і будуть більше використовувати дешеві іранські дрони.

ЗМІ вже неодноразово писали про організацію виробництва "Шахедів" на території Росії. Щоправда, наразі окупанти змушені ще користуватися ресурсами підсанкційного Ірану.

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