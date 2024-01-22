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Удари по росіянах: генерал із США запропонував літакам НАТО атакувати цілі РФ

Олексій Тесля
22 січня 2024, 08:54
Союзники повинні об'єднатися і допомогти Україні перемогти Росію, переконаний Бен Ходжес.
Ходжес, F-16
Бен Ходжес вважає за необхідне застосовувати F-16 проти цілей РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН , ua.depositphotos.com

Літакам НАТО слід дозволити атакувати російські ракети, що запускаються з районів Каспійського і Чорного морів, заявив колишній командувач американськими сухопутними силами в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Оскільки ми бачимо, що ці ракети летять в бік України, ми повинні мати дозвіл збивати ці ракети, щоб захистити невинних людей. Також, невідомо, чи ці ракети залетіти, наприклад, у Польщу чи Румунію, адже деякі ракети вже входили в повітряний простір Польщі", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Американський воєначальник пояснив, що те ж саме відбувається в Червоному морі, де ВМС США збивають ракети, що прямують до кораблів з інших країн.

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"Чому б нам не використовувати той же принцип і концепцію, щоб збивати ракети, спрямовані на невинних людей в Україні?", - каже він.

При цьому співрозмовник вважає, що для прийняття відповідного рішення необхідна політична воля.

"Ми не мислимо стратегічно. Саме тут, на мою думку, Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія, Франція та інші союзники повинні об'єднатися та організуватися з точки зору нашої політичної волі, оборонної промисловості та нашого військового потенціалу. Допомогти Україні перемогти Росію, допомогти Ізраїлю знищити ХАМАС, утримати Північну Корею від будь-яких дій. Ми повинні вирішити, що хочемо перемогти", - додав Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакувала Україну: у кількох областях "Прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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Бен Ходжес війна Росії та України ракетний удар
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