ППО в Україні не може перехопити російські ракети Х-22: експерт назвав причини

Для безпеки українців потрібні зенітно-ракетні комплекси Patriot і SAMP-T, які мають можливості збивати Х-22.

ППО в Україні не може перехопити російські ракети Х-22/ Facebook Машовець, скрін

Українська протиповітряна оборона не може нічого вдіяти з російськими ракетами Х-22 – саме така влучила у житлову багатоповерхівку в Дніпрі й стала причиною загибелі десятків людей. Хоч це й примітивна радянська ракета, вона має кілька характеристик, які роблять неможливим її збивання наявною зараз в Україні зброєю.

Найперша характеристика, яка не дає її збити – це швидкість. Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Її швидкість сягає 4,5 махів. Нагадаю, що 5 махів – це барʼєр гіперзвукової зброї. Тобто вона майже наближається до такої зброї за швидкістю", – зазначає експерт.

Друга причина – висота, на якій вона летить. Вона може рухатися на висоті від 12 до 20 кілометрів.

"Висока швидкість та високі висоти – це параметри для задіяння ешелону великого радіусу дії. NASAMS та IRIS-T не можуть цю ракету ані наздогнати, ані перехопити на висоті, наприклад, 20 кілометрів. Це міг би робити, наприклад, радянський С-300 у якості ешелону великого радіусу дії, який є в нас на озброєнні. Та є одне "але" – характеристик ракет С-300 теж недостатньо для перехоплення ракет на таких швидкостях", – пояснює Коваленко.

Може бути хіба що унікальний випадок, коли таку ракету вдасться збити у стартовому положенні. Для цього її повинні запускати з літака у зоні впливу української ППО. Проте Росія так не робить, тому цей варіант теж не вдасться втілити у життя, каже експерт. Тому фактично немає можливості перехопити ракету Х-22.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Проте таку можливість можуть мати ЗРК Patriot і SAMP-T. Деякі модифікації ракет цього комплексу мають можливість перехоплювати ракети на швидкостях до 5 махів і навіть більше.

"Тобто ці комплекси можуть не лише перехоплювати такі ракети, але й наздоганяти їх та знищувати. Ну і, звісно, висоти у 20 кілометрів їм також доступні, бо це якраз їх характеристики. Отже, допоки ми не отримаємо цих комплексів, ми не матимемо ефективної можливості для перехоплення Х-22", – наголосив експерт.

Проте навіть у разі отримання таких комплексів потрібно розуміти, що вони діють лише в обмеженому радіусі. Тому потрібно якомога більше таких систем для захисту всієї території України, наголошує Коваленко.

Раніше експерт Петро Черник розповів, що російським окупантам ще може вистачити ракет на 4-5 масованих ударів по Україні. У країни-агресорки Росії є можливості виготовляти ракети по 40 штук на місяць, що становить загрозу для України.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Станом на 17 січня ДСНС України повідомило уже про 44 загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку, з них п’ятеро дітей.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

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