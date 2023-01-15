"На жаль, ще є потенціал": експерт сказав, на скільки хвиль ударів Росії ще вистачить ракет

В РФ виготовляють по 40 ракет на місяць, але ядерний потенціал у країни-агресорки підірваний.

У РФ ще достатньо ракет для ударів по Україні/ Telegram Синєгубов, УНІАН, скрін

Російським окупантам ще може вистачити ракет на 4-5 масованих ударів по Україні.

У країни-агресорки Росії є можливості виготовляти ракети по 40 штук на місяць, що становить загрозу для України. Про це розповів експерт Петро Черник, пише TSN.ua.

"На жаль, противник ще має потенціал для великих ударів. На мій погляд, 4-5 хвиль масованих ракетний ударів ще можливі. 40 ракет на місяць вони можуть виробляти. Це доволі багато, хоча стратегічно ядерний потенціал у них однозначно підірваний", – зазначає експерт.

За його словами, окупанти переважно використовують для атак на українські території ракети С-300, а також іранські дрони-камікадзе.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ракетний удар по Києву

Країна-агресорка РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці у суботу, 14 січня. Були атаковані об‘єкти критичної інфраструктури.Повідомлялося, що вибухи відбулися у Дніпровському районі Києва. Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію, після цього виникла пожежа на нежитловому об’єкті.

Також під час ракетної атаки було влучання у житлову забудову у селі Копилів у Київській області. Голова Київської ОВА повідомив, що було пошкоджено 18 приватних будинків, у них понівечені дахи та вікна.

Нагадаємо, вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку. У ЗСУ спростували фейк, який почали розганяти російські пропагандисти, про нібито наступ з півночі. Після цього голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. Постраждалих не було.

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