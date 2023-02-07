ППО не допоможе: Україна може завдавати ударів вглиб РФ - експерт

Україна посилюватиме свої можливості, проти яких захист Росії буде безсилий, вважає Сергій Згурець.

бавовна в Ростові / Telegram Андрющенко Time

Україна має можливість завдавати удари вглиб російської території за допомогою безпілотних комплексів Ту-141.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що безпілотники можуть залетіти на 300 км вглиб території РФ.

"Хоча офіційно ми не визнаємо, проте Україна має кошти для ударів вглиб території РФ. Ці кошти проходять на 300 км вглиб території РФ і ніякі російські засоби ППО не здатні збити безпілотні літальні апарати. Вчора ми бачили заяви керівників Калузької області, що нібито в регіоні вибухнув український безпілотник, який був оснащений бомбою вагою в 100 кг", - розповів Згурець

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

За його словами, Україна посилюватиме свої можливості. Експерт звернув увагу, що російська ППО не працює.

"У вчорашній події з вибухами в Калузькій області можна зробити кілька висновків. Зокрема, Україна має сили і засоби для ураження цілей на території Російської Федерації. А також те, що російська система ППО не працює. Це означає, що в України є можливість і далі вибирати і знищувати цілі на території РФ", - підсумував Згурець.

Нагадаємо, в кінці січня в результаті удару був підірвано залізничний міст біля села Світлодолинське Мелітопольського району Запорізької області. Удар був нанесений з РСЗВ HIMARS і влучив точно в ціль.

Як повідомляв Главред, в захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадирівці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Єпіфанова побили.

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