Удари по авіабазах РФ: ЗСУ атакували модифікованими "Стрижами" – Politico

Атака на аеродроми РФ демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів всередині російської території.

З'явилися нові деталі атаки на авіабази РФ / Wikipedia, Telegram

Стали відомі нові подробиці атаки безпілотників на російські військові авіабази, звідки літаки РФ здійснюють вильоти для ударів по мирних містах України.

Удари по двох російських авіабазах Дягіляєво і Енгельс 5 грудня Україна завдала за допомогою модифікованих радянських безпілотників Ту-141 "Стриж". Про це йдеться в матеріалі Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників, які говорили на умовах анонімності

Як зазначає видання, це показує те, що Українська оборонна промисловість здатна до інновацій, в той час як Росія купує дешеві іранські безпілотники.

Крім того, атака на аеродроми РФ демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів всередині російської території.

Ключовим фактором успіху була несподіванка, і Росія просто "не очікувала нічого подібного", стверджує співробітник українського уряду.

Politico додало, що Укроборонпром протягом декількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників з дальністю близько тисячі км, але не розкривав подробиць проекту.

Ту-141 Стриж

Багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Призначався для ведення розвідки на глибину в кілька сотень кілометрів від лінії фронту. Оснащувався засобами фото - та інфрачервоної розвідки, що дозволяло використовувати його при будь-яких умовах і в будь-який час доби. Посадка БПЛА Ту-141 здійснювалася за допомогою парашутної системи, розташованої в хвостовій частині.

Комплекс випускався на Харківському авіазаводі, комплекси переважно дислокувалися на західному кордоні СРСР.

Характеристика:

Довжина: 14,33 м;

Розмах крил: 3,88 м;

Повна маса: 5 370 кг;

Максимальна швидкість: 1110 км / год;

Крейсерська швидкість: 1000 км / год;

Дальність польоту: 1000 км;

Практична стеля: 6000 м.

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина-необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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