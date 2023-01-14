'Тряслися вікна, дуже страшно': у Курську і Бєлгороді паніка після потужної 'бавовни'

За словами місцевих жителів, ціла серія вибухів прогриміла під Курськом і Білгородом.

У РФ нова "бавовна" після прильотів / pixabay.com

В Бєлгородський і Курській областях РФ в суботу, 14 січня, прогриміли гучні вибухи.

Про "бавовну" в російських регіонах повідомляють очевидці в місцевих пабліках і Telegram-каналах.

Відзначимо, що за словами місцевих жителів, ціла серія вибухів прогриміла під Курськом і Білгородом.

Підкреслюється, що в північно-західному мікрорайоні Курська приблизно о 16:30 за місцевим часом щось вибухнуло. Причини виникнення подібного звуку, що злякав жителів мікрорайону, поки не відомі.

"Стряслися вікна. Було дуже страшно! Причини виникнення подібного звуку, що налякав жителів мікрорайону поки не відомі", - пишуть очевидці.

Крім того, в декількох районах під Білгородом також прогриміли два вибухи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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