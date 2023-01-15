Вибух і потужна детонація: у Білгородській області "бавовна" у військовій частині, є жертви

В Білгородській області РФ стався вибух у військовій частині з подальшою пожежею. В результаті є загиблі і поранені.
Військовий РФ підірвав гранату і влаштував пожежу на території частини в Білгородській області, повідомляє 112.
У повідомленні зазначено, що 14 січня командир взводу, старший сержант здійснив підрив РГД-5 в розташуванні. Площа загоряння склала 450 кв. м.
"Через це здетонували боєприпаси, які знаходилися в кімнаті зберігання зброї. В результаті вибуху, за попередніми даними, три військовослужбовці загинули, 16 осіб постраждали, ще вісім зникли безвісти", сказано в повідомленні.
Порушено кримінальну справу, пише видання.
Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ в результаті вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів.
Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленнях росЗМІ.
У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
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