Пили, їли і ні про що не підозрювали: з'явилося фото окупантів за пару годин до "бавовни" в Макіївці

Кілька сотень російських окупантів зібрали в Макіївському училищі, щоб ті послухали новорічне звернення Путіна. Їх знищили HIMARSи.

У Макіївці ЗСУ ліквідували 600 окупантів / колаж фото Telegram, скріншот з відео

Українські військові потужно ліквідували сотні російських окупантів, яких військове командування РФ загнало в Макіївське училище. HIMARSи прилетіли під бій курантів, а окупанти навіть ні про що не здогадувались. Вони їли, пили і раділи Новому року.

Блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе опублікував фото цих мобілізованих, яке було зроблено за кілька годин до "потужного подарунка" від ЗСУ. Окупанти посміхалися і не соромилися позувати на камеру.

"Російські пабліки поширюють фото від 31 грудня з ПТУ Макіївки з мобілізованими окупантами, які святкують Новий рік, які в останні секунди життя зібралися випити тост "цей рік був складним ... за перемогу", - написав Комахідзе.

Окупанти перед прильотів по базі ворога в Макіївці / Іраклі Комахідзе

Удар по базі окупантів у Макіївці

Рівно опівночі 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, де перебували мобілізовані солдати російської армії. Повідомлялося, що нібито удару було завдано HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У Мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники святкувати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії лише через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці загинули 63 військових.

10 січня в ГУР Міноборони опублікували перехоплення телефонної розмови російського окупанта і його дружини. У бесіді йдеться про те, що влада РФ замовчує інформацію про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт. Насправді там загинуло понад 600 загарбників.

"Дзвонив Серьога Оленкин. Він особисто перевозив тіла ось цих з Макіївки, ось де госпіталь, коротше. Каже, 610 у Макіївці загиблих! 12 Камазів, каже, я вивіз", - розповідає дружина росіянина.

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