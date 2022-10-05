Путін видав указ про захоплення Росією Запорізької АЕС

Запорізька АЕС/ УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін видав указ та доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ.

В указі йдеться, що потрібно "забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції".

Свій указ російський глава назвав "про особливості правового регулювання в галузі використання атомної енергії на території Запорізької області". Згідно з ним, акціонерному товариству "експлуатуюча організація Запорізької АЕС" "нададуть дозвіл (ліцензію) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії відповідно до законодавства Російської Федерації у сфері використання атомної енергії".

Згідно з текстом нагляд і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 1 січня 2028 року.

Варто зазначити, що після викрадення генерального директора ЗАЕС окупантами на станції з'явився новий керівник. Ним став президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення про роботу станції будуть прийматися безпосередньо в центральному офісі НАЕК "Енергоатом", – зазначив Котін.

За його словами, всі технічні питання експлуатації енергоблоків буде як і раніше вирішувати технічний персонал ЗАЕС за погодженням з центральним офісом компанії, а саме виконуючим обов'язки головного інженера Юрієм Черничуком під керівництвом виконуючого обов'язки першого віцепрезидента-технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка. ️

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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