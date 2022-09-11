Запорізька АЕС повністю зупинена: енергоблок переводять у холодний стан

Запорізька АЕС повністю припинила роботу / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

Запорізька атомна електростанція повністю відключена від енергомережі. Шостий енергоблок підготовлюють до розхолодження та переведення у холодний стан. Про це повідомили в Енергоатомі.

Відключити енергоблок довелося через обстріли окупантів.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.

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В Енергоатомі зазначили, що у випадку пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою живленні потреб ЗАЕС буде відбуватися від дизель-генераторів. Для цього на станцію необхідно доставити додаткові партії дизельного палива.

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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