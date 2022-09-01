Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в Енергодарі

Війська РФ обстрілюють Енергодар з п'ятої ранку / скріншот

Напередодні візиту місії МАГАТЕ росіяни вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. Окупанти обстрілюють як житлові будинки, так і територію атомної станції.

Як повідомили в Енергоатомі, обстріли почалися вранці, 1 вересня.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 в результаті чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - йдеться в повідомленні.

Також була пошкоджена лінія резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. у перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів.

Це вже вдруге за останні 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та запеклості станції, повідомили в Енергоатомі.

Голова Запорізької ОВВА Олександр Старух повідомив, що Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - повідомив він у Телеграм.

Тим часом місія МАГАТЕ після невеликої зупинки вирушила із Запоріжжя в Енергодар, попри повідомлення про інтенсивні обстріли

"Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - прокоментував обстріли міста глава агентства Рафаель Гроссі. За його словами, МАГАТЕ планує продовжити місію на об'єкт і зустрітися з його персоналом.

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що окупанти обстріляли ЗАЕС і снаряди впали між другим і третім реакторами. Вони пробили дах спецкорпусу, де зберігається свіже паливо.

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