Окупанти потужно обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ: у Мережі опублікували фото

Окупанти обстріляли Енергодар перед прибуттям місії МАГАТЕ / колаж фото Telegram / zaporojie24

Російські окупанти влаштовують провокації прямо перед приїздом місії МАГАТЕ. Вони потужно обстріляли Енергодар, в якому знаходиться Запорізька АЕС. Про це заявив глава Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

Окупанти хочуть створити "картинку" для експертів і зібрати місцевих жителів, які погодяться на камеру заявити, що місто нібито обстрілюється українською стороною.

"Розп'ятого хлопчика в трусиках пам'ятаєте? Те ж, тільки тепер трусики намагаються одягнути на жителів Енергодара", - написав Євтушенко.

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Він також додав, що окупанти в будь-який момент можуть повернути гаубиці в бік Нікополя і попросив жителів не перебувати на відкритих майданчиках.

Мер Енергодара Дмитро Орлов підтвердив обстріли міста і показав фото, на яких видно наслідки обстрілу мерії.

"Ранок 31 Серпня. Будівля Енергодарської міської ради", — написав Орлов.

"Глава" колаборантів Володимир Рогов заявив, що експертів з МАГАТЕ окупанти не будуть пропускати без черги, так як їм не планують видавати спецперепустки. У його розумінні, такі перепустки експерти могли б отримати тільки в тому випадку, якби їхали на окуповану територію з боку Росії.

Окупанти обстріляли Енергодар перед прибуттям місії МАГАТЕ / скріншот

Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

У той же час в американському Інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони використовуватимуть тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

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