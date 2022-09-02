На Запорізькій АЕС залишаться шестеро представників МАГАТЕ

Візит місії на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.
Станом на сьогоднішній день на Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ).
"Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами... кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС", - повідомив під час брифінгу голова МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
За його словами, візит на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.
"Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться два представники нашої місії", - додав Гроссі.
Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.
Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.
Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.
Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.
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