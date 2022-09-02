На Запорізькій АЕС залишаться шестеро представників МАГАТЕ

Місія МАГАТЕ-представники залишаться на ЗАЕС / УНІАН, Twitter

Станом на сьогоднішній день на Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ).

"Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами... кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС", - повідомив під час брифінгу голова МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

За його словами, візит на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.

"Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться два представники нашої місії", - додав Гроссі.

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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