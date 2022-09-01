"За дві години можна було послухати тільки казки "Росатому": Подоляк розніс візит МАГАТЕ на ЗАЄС

У МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.
Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.
Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, що у МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.
"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", - зазначив Подоляк.
Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС
30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".
Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.
У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.
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