"За дві години можна було послухати тільки казки "Росатому": Подоляк розніс візит МАГАТЕ на ЗАЄС

​​​​Михайло Подоляк / УНІАН, ОПУ

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, що у МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", - зазначив Подоляк.

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Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

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