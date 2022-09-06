"На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень": МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Для запобігання аварії потрібно вжити заходів такі як негайне встановлення зони ядерної безпеки, заявили в МАГАТЕ.
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.
На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "ядерна безпека і гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".
Що повідомили в доповіді:
- На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень, в тому числі в будівлях для зберігання ядерних палива і відходів
- Ситуація безпрецедентна. Це перший випадок військового конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни і за її межами.
- Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це буде мати першорядне значення для стабілізації ситуації.
- Фахівці місії будуть проводити детальну і безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних і резервних систем охорони і безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.
- У МАГАТЕ є конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони і безпеки. Зокрема, він почалися поставки обладнання на Запорізьку АЕС.
- Для запобігання аварії потрібно вжити заходів такі як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.
Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС
30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".
Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.
У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.
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