"На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень": МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ / УНІАН, Twitter

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "ядерна безпека і гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

Що повідомили в доповіді:

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На Запорізькій АЕС цілий ряд пошкоджень , в тому числі в будівлях для зберігання ядерних палива і відходів

, в тому числі в будівлях для зберігання ядерних палива і відходів Ситуація безпрецедентна . Це перший випадок військового конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни і за її межами.

. Це перший випадок військового конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни і за її межами. Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС . Це буде мати першорядне значення для стабілізації ситуації.

. Це буде мати першорядне значення для стабілізації ситуації. Фахівці місії будуть проводити детальну і безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних і резервних систем охорони і безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

У МАГАТЕ є конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони і безпеки. Зокрема, він почалися поставки обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії потрібно вжити заходів такі як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.

Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

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