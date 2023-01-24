За даними журналістів, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрічався з Володимиром Зеленським щоб передати дані з приводу планів Путіна про мобілізацію.

Путін все ще роздумує над запуском в РФ другої хвилі мобілізації-СNN / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, наскільки непопулярною в країні-агресорі була перша мобілізація наприкінці 2022 року - і не хоче повторення ситуації, за якої сотні тисяч російських чоловіків призовного віку втекли з РФ від призову. Тому він поки ще й не прийняв остаточне рішення про другу хвилю мобілізації. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Києва і зустрічався з Володимиром Зеленським – рівно для того, щоб передати українському лідеру дані про оцінки США щодо планів Путіна про мобілізацію.

"Ми не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, особливо щодо того, коли це зробити. Він майже напевно стурбований негативними наслідками для суспільства і негативними економічними наслідками", - сказав високопоставлений представник Західної розвідки.

Проте, експерти Пентагону кажуть-не виключено, що Путін і його генерали диктатор розглядають можливість ще однієї мобілізації заради призову у війська 200 тисяч осіб.

Нова хвиля путінської мобілізації

Аналітики Американського Інституту вивчення війни також вважають, що у 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є як мінімум три варіанти розвитку подій.

Польський генерал Богуслав Пацек заявив, що Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ і ймовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найбільш вірогідний варіант, що атака відбудеться приблизно в березні.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія намагається створити двомільйонну армію.

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