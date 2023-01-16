Скоро Путін оголосить нову хвилю мобілізації, а до квітня буде атака на Україну - The Times

Важливою умовою для чергового наступу на територію України є відсутність бруду та суха погода.

В армію РФ можуть мобілізувати до півмільйона громадян Росії / Фото t.me/mod_russia

У Росії можуть офіційно оголосити про початок другої хвилі мобілізації вже найближчим часом. Нова масштабна атака на Україну, ймовірно, відбудеться вже в квітні 2023 року. Про це свідчать дані західної розвідки, пише видання The Times.

Як заявляють журналісти, важливою умовою наступного наступу на територію України є відсутність бруду і суха погода.

"Якщо впродовж найближчих декількох тижнів Володимир Путін ухвалить рішення про загальну мобілізацію, то до квітня можна очікувати велику атаку", – пише видання.

В армію РФ можуть мобілізувати і згодом відправити на фронт до півмільйона громадян Росії.

"Прості росіяни також не хочуть миритися з таким рішенням влади", – зазначає The Times.

Західних союзників закликають "діяти зараз" та направити в Україну сотні танків і бронетранспортерів.

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни також вважають, що в 2023 році країна-агресорка Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є щонайменше три варіанти розвитку подій.

Польський генерал Богуслав Пацек заявив, що Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ та імовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найвірогідніший варіант, що атака відбудеться приблизно в березні.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія намагається створити двомільйонну армію.

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