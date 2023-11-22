Путін копіює Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні - легендарний історик

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін дотримується політики радянського лідера Йосипа Сталіна, намагаючись знищити Україну.

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Як говорить Тімоті Снайдер, Путін багато в чому копіює політику Сталіна стосовно України / колаж Главред, скріншоти з відео

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін багато в чому слідує політиці радянського диктатора Йосипа Сталіна, намагаючись знищити українську зернову інфраструктуру і спровокувати голод у різних куточках світу. Про це 21 листопада заявив в рамках спеціального відеозвернення відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Російський диктатор Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною і тому оголошує лідерам країн Африки та Азії ‒ мовляв, тепер він "господар продовольства".

"Що він тепер має владу над голодом. Що він буде вирішувати, кому жити, а кому вмирати. Що, звичайно, є дуже прямим відлунням 1930-х років і політики Сталіна", – підкреслив Снайдер.

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На його думку, політика російського президента ґрунтується на впевненості в радянському минулому.

"Він упевнений, що України не було, немає і бути не може, тому все, що робиться проти українців, має бути виправдано. Так само, як Сталін і сталіністи були впевнені, що є одне єдине майбутнє, єдиний певний комунізм, певний Радянський Союз, і тому все, що робилося в Україні, так чи інакше було виправдано", – підсумував Снайдер.

Криза в Росії і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Згідно з прогнозом Подоляка, країну-агресора РФ вже в найближчі місяці чекає серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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