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Путін більше не гарант безпеки, Росія підходить до масштабного внутрішнього конфлікту - Подоляк

5 березня 2023, 09:22
Все більше росіян розуміють, що так званий "цар" Путін не гарантує їм уявну "велич" і навіть безпеку, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Путін
Путін припинив бути гарантом безпеки для російських "еліт" - Подоляк / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Ситуація всередині країни-агресора Росії стає все більш напруженою. Такі конфлікти, як протистояння Міноборони окупантів з ватажком ПВК Вагнера Пригожиним стають все більш явними. Директор Володимир Путін припинив бути гарантом недоторканності і безпеки для кремлівських "еліт", на державу найближчими місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю Freedom він розповів про те, що обстановка на території держави-окупанта Росії стає все більш напруженою. Конфлікти на зразок протистояння Міноборони РФ і ватажка ПВК Вагнера Пригожина стають все більш явними. Найближчими місяцями на державу, що розв'язала війну проти України, чекає серйозне внутрішнє протистояння.

"Це не означає, що завтра буквально вулиці будуть "залиті кров'ю". Але те, що Росія, підійде в найближчі місяці до внутрішнього кривавого конфлікту, внутрішніх розборок – ось це безсумнівно", - вважає Подоляк.

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На думку радника глави Офісу президента, на сценарій розвитку подій вказують "наростаюча кількість конфліктів, інцидентів, вибухів, невстановлених літаючих об'єктів, брянських чудових історій" та інші проблеми. Останні інциденти продемонстрували - Москві вже складно підтримувати безпеку в своїй країні.

Також чиновник акцентував увагу на зміні сприйняття ролі Путіна. Все більше росіян доходять висновку, що "цар Путін" не гарантує їм так звану "нескінченну велич" і безпеку. Більш того, Путін припиняє бути гарантом недоторканності і для російських еліт.

Михайло Подоляк підкреслив, що "НЛО" в Росії свідчить про погану роботу ППО, а нескінченне риття окопів сигналізує про домінування панічних настроїв серед російського населення.

Нагадаємо, 27 лютого в Брянській і Бєлгородській областях і Краснодарському краї були зафіксовані атаки безпілотників. У Санкт-Петербурзі тимчасово закривали повітряний простір і аеропорт Пулково через виявлення в повітрі невідомого літального об'єкта.

У Підмосков'ї впав невідомий дрон. БПЛА звалився поруч з об'єктом російського газового монополіста Газпрому.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Заходу слід готуватися до розпаду Росії, який запустив директор Кремля Путін своїм повномасштабним нападом на Україну. На думку Данілова, Путін вже не контролює ватажка ПВК Вагнера Пригожина і керівника Чечні Кадирова.

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Наступ Росії:

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