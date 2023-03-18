Привиділися десятки "іноземних нацистів-найманців": окупанти безглуздо виправдали удар по Запоріжжю

Російські загарбники та колаборанти почали поширювати маячню про нібито "базу для іноземних найманців" у знищеному ракетою ресторані.

Окупанти вранці 18 березня вдарили ракетами по Запоріжжю/ Фото ілюстративне: ДСНС України, Міноборони РФ

Російські окупанти рано-вранці атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок цього був знищений ресторан на території житлового комплексу і постраждали 9 житлових багатоповерхівок, обійшлося без втрат і постраждалих. Після цього колаборанти та окупанти спробували виправдатися за удар по цивільному населенню, вигадавши маячню про те, що у ресторані нібито розташовувалися військові Збройних сил України.

Таку "версію" видав колаборант, так званий "представник головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов за кілька годин після удару. Він сказав, нібито окупанти запустили у ресторан ракету С-300. Відповідний допис з’явився у Telegram-каналі колаборанта о 7:10 в суботу, 18 березня.

Проте за кілька годин після цієї публікації у Рогова з’явилися інша версія, чому ж окупанти атакували мирний ресторан. Цього разу йому привиділися там "десятки іноземних найманців-нацистів", по яких нібито й били російські загарбники.

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"Цей комплекс був однією з основних баз для еліти з "Іноземного легіону" – саме тут розташовувалися іноземні нацисти-найманці та інструктори. Як повідомляють мої земляки, кількість тіл бойовиків, яких дістали з-під завалів, уже десятки. Один із гауляйтерів Зеленського заявив, що постраждалих та загиблих серед людей немає. Правильно, іноземні найманці-нацисти – не люди", – поділився своїми фантазіями колаборант Рогов.

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські загарбники у ніч на суботу, 18 березня, вдарили ракетами по Запоріжжю. Удар прийшовся по житловому комплексу. Внаслідок цього був зруйнований заклад громадського харчування і пошкоджені прилеглі житлові будинки. В ОВА розповіли, що через ракетний удар уламками було нанесено пошкодження фасадам, вікнам та дахам багатоповерхівок, які розташовані поруч. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 17 березня та у ніч на 18-те російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе. У деяких населених пунктах пролунали вибухи через влучання, подекуди вибухи були по’вязані з роботою протиповітряної оборони.

Увечері 17 березня в Дніпрі пролунали сильні звуки вибухів, а в небі над містом було видно заграву. Вибухи прогриміли і в Новомосковську на Дніпропетровщині. Два БПЛА потрапили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Там серйозні руйнування. Також 17 березня російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожих обстрілів у місті загорілися будинки.

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