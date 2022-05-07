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Путін бачить себе сучасним Сталіним: історик пояснив, чому 9 травня - дедлайн у війні в Україні

7 травня 2022, 01:33

Свідомість диктатора Путіна глибоко містична. Він постійно чіпляється за нумерологію, цифри. Саме тому він і війну розпочав у ніч з 23 на 24 лютого.

Путін, Сталін
Путін бачить себе сучасним Сталіним, вважає В'ятрович / Фото Reuters, Вікіпедія

Кремль не виконає свої завдання до 9 травня. Але це зовсім не означає, що в ситуації в Росії стався непоправний перелом. У РФ ще достатньо ресурсів для продовження війни.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

За його словами, якого б результату не добилися російські війська до 9 травня, Кремль спробує представити це як перемогу.

"Можливо, в якості перемоги представлять спробу закріпитися в межах адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Можливо, Росія спробує захопити більшу кількість територій - поширити свій вплив на частину півдня України. Але це все", - сказав В'ятрович.

Українська армія з кожним днем стає все сильнішою та професійнішою, вона отримує озброєння від Заходу, тому всі ці "перемоги" і плани Путіна поступово зазанають краху, додав ексдиректор Українського інституту національної пам'яті.

В'ятрович також пояснив, чому певні дати такі важливі для кремлівського диктатора Путіна.

"Свідомість Путіна глибоко містична. Він постійно чіпляється за нумерологію, цифри. Саме тому він і війну розпочав у ніч з 23 на 24 лютого – на честь Дня захисту Вітчизни. Очевидно, він хотів би закінчити війну до Дня перемоги, тобто до 9 травня", - зазначив він.

"9 травня - це одна з основ національного міфу сучасної Росії. Перемога і все, що стосується 9 травня - це все те, що, на думку Путіна, має стати основою для об'єднання та створення російської нації. Тому йому важливо показати співзвучність своїх перемог з перемогами Сталіна, тому що Путін бачить себе сучасним Сталіним. Для нього особисто це дуже важливо", - сказав В'ятрович.

Історик додав, що Путін розуміє пропагандистський потенціал переможного завершення своїх дій до 9 травня.

"Саме тому, незважаючи ні на що, Путін буде намагатися до 9 травня представити як перемогу що завгодно, начебто зробивши значущий подарунок для росіян", - резюмував Володимир В'ятрович.

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Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович прогнозує, що найближчими днями російські окупанти можуть збільшити інтенсивність боїв. Активний наступ слід очікувати на Криворізькому, Запорізькому напрямку та у напрямку в зону ООС. Імовірність ескалації бойових дій існує у зв'язку з наближенням Дня перемоги 9 травня.

Військовий експерт Михайло Жорохов вважає, що перелом на фронті почнеться після 15 травня - тоді Україна повною мірою може почати освоювати всі поставки озброєння від партнерів. Поки що нашим військовим потрібно вистояти, оскільки армія Росії має значну кількість мобілізаційного резерву.

Тим часом президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати російські резервні сили при їхній спробі завоювати східну і південну частини України, вважають американські та західні чиновники.

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