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Данілов - про повалення Путіна: в Росії є люди, як Володимир Парасюк на Євромайдані

5 березня 2023, 10:14
Процес розпаду країни-агресора Росії вже запущений, потрібно буде уникнути поширення ядерної зброї, сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.
Данилов, Путін
Люди, які готові повалити Путіна, свого часу почнуть діяти - Данилов / Колаж скріншот YouTube

Процес розпаду держави-окупанта Росії вже запущений і його не зупинити. Світу треба думати і докладати серйозних зусиль для того, щоб не допустити поширення ядерної зброї. В країні є особистості, такі як Володимир Парасюк під час Революції Гідності в Україні в 2014 році, які готові повалити директора Кремля Володимира Путіна. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

В інтерв'ю Zaxid.net він прокоментував побоювання на Заході щодо розпаду агресора Росії і зазначив, що процес вне неможливо зупинити. Потрібно буде думати і докладати значних зусиль для того, щоб уникнути поширення ядерної зброї.

Також чиновник нагадав про події Революції Гідності 2013-2014 років, коли на сцену Майдану вийшов невідомий на той момент в публічній сфері активіст Володимир Парасюк і виголосив промову про те, що Янукович не буде президентом України. Ці слова пов'язують з початком вирішальної фази революції.

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На думку Данілова, в Росії є люди, які готові повалити Путіна, і початок їх рішучих дій – лише питання часу.

"Такі "Володі Парасюки" вже на Росії є. Питання часу, де і коли вони почнуть рух", - підкреслив Олексій Данілов.

Довідка

Володимир Парасюк

Володимир Парасюк - активіст Євромайдану, народний депутат Верховної Ради VIII скликання. Військовослужбовець ЗСУ.

21 лютого 2014 року після перемовин лідерів протесту Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока з на той момент президентом Януковичем він вийшов на сцену і заявив, що якщо політики до 10:00 22 лютого не виступлять із закликом до відставки Януковича, активісти підуть на штурм зі зброєю. 20 лютого на Майдані від куль снайперів загинули люди.

22 лютого стало відомо, що Янукович втік з України.

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиціонер Геннадій Гудков раніше заявив, що агресор Росія зазнає поразки у війні проти України і зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Згідно з його прогнозом, повернення земель від Кремля можуть зажадати Японія, Китай і навіть Німеччина.

Політолог Віталій Кулик вважає, що розпад Росії може відбутися протягом 2-5 років.

Держава почне розвалитися після того, як Москва припине контролювати регіони. Можливо, РФ розпадеться на анклави, владою в яких стануть приватні військові компанії.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що після виходу України на кордони 1991 року війна з Росією не закінчиться, оскільки режиму Путіна вдасться встояти. На його думку, розвал РФ можливий в умовах санкційного тиску Заходу.

Війна Росії проти України:

Володимир Парасюк Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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