Україна показала, що Москву можна побороти: В'ятрович оцінив сценарій розпаду Росії

Агресор Росія зазнала найбільших військових і політичних поразок, відзначив колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Українці показали поневоленим народам Росії, як потрібно боротися - В'ятрович / Колаж Главред, УНІАН

Сьогодні ймовірність розпаду Росії стала високою. Вона зазнала найбільших військових і політичних поразок і опинилася в такій міжнародній ізоляції, в якій ще не була. Україна показала народам поневоленої РФ, що Москву можна побороти. Про це розповів український історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У чаті на Главреді він розповів про те, що сьогодні ймовірність розпаду країни-окупанта Росії стала високою. Москва зазнала безпрецедентних поразок у своїй сучасній історії і перебуває в найсильнішій міжнародній ізоляції.

"Зараз, як ніколи раніше, є ймовірність, що Росія розвалиться. Ніколи раніше Росія не зазнавала таких поразок – не тільки військових, але й політичних. Ніколи раніше Росія не опинялася в такій міжнародній ізоляції, як зараз", - зазначив В'ятрович.

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За словами історика, українці показали поневоленим народам РФ справжній приклад боротьби.

"Ніколи раніше ті поневолені народи, що входять до складу РФ, не мали такого яскравого прикладу того, що Росію можна побороти, який вони отримують зараз, дивлячись на українців.", - підкреслив Володимир В'ятрович.

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На Росію очікує криза і розпад держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація всередині країни-агресора Росії загострюється. Посилюється конфлікт між Міноборони окупантів і ватажком бойовиків ПВК Вагнера Пригожиним. Подоляк зробив прогноз, згідно з яким в найближчі місяці на РФ очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що розпад РФ вже почався. За його словами, потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Також Данілов вважає, що в Росії є люди, які готові повалити Путіна.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що агресор Росія зазнала серйозних втрат під час бойових дій проти України. Згідно з його прогнозом, за 3 місяці економіка РФ не дозволить їй вести війну.

Війна Росії проти України: